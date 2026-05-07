ชาวภูเก็ตเดือด! หนุ่มต่างชาติควงมีดกรีดเบาะรถชาวบ้านย่านฉลอง วอนเจ้าหน้าที่จัดการเด็ดขาด (ชมคลิป)

เพจดังแฉพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสุดกร่าง เดินถือมีดไล่กรีดเบาะรถจักรยานยนต์ชาวบ้านกลางพื้นที่ฉลอง จ.ภูเก็ต สร้างความเสียหายหลายคันและความหวาดผวาให้คนในพื้นที่ ชาวเน็ตจวกยับ ตั้งคำถามมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยว พร้อมเรียกร้องตำรวจเร่งล่าตัวดำเนินคดี-ขึ้นบัญชีดำ ห้ามเข้าประเทศ หวั่นทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวไทย
วันนี้ (7 พ.ค.) กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลฯ หลังเพจเฟซบุ๊ก "ป้าข้างบ้าน in Phuket" เผยแพร่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ (ระบุว่าเป็นชาวอังกฤษ) เดินถืออาวุธมีดไล่กรีดเบาะรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลฉลอง สร้างความหวาดกลัวและทำลายทรัพย์สินอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย พบพฤติกรรมสุดกร่าง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวรายนี้ เดินถือมีดว่อนไปตามถนนราวกับเป็นเจ้าของพื้นที่ โดยไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวผู้ใด รายงานระบุว่าเขาได้ใช้มีดกรีดลงบนเบาะรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดไว้จนได้รับความเสียหายหลายคัน ซึ่งรถเหล่านี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินที่เจ้าของต้องทำงานหนักเพื่อผ่อนชำระ โดยมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ ระบุว่า"เราต้อนรับด้วยรอยยิ้ม แต่สิ่งที่ได้คือคมมีด"
ทางเพจและชาวเน็ตต่างตั้งคำถามถึงมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเด็น "ฟรีวีซ่า" ที่อาจกลายเป็นช่องว่างให้ "นักท่องเที่ยวเกรดต่ำ" เข้ามาสร้างความเดือดร้อน "ทรัพย์สินชาวบ้านไม่ใช่ของเล่น คนทำมาหากินเขารักรถของเขา ความเสียหายนี้ใครจะรับผิดชอบ? หรือต้องให้ชาวบ้านทนซ่อมเอง เจ็บเอง ไปเรื่อยๆ" หนึ่งในข้อความจากโพสต์ระบุ
ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลองต่างฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งติดตามตัวหนุ่มต่างชาติรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมเสนอให้มีการ จับกุมและดำเนินคดี เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง พร้อมผลักดันออกนอกประเทศ หลังรับโทษเสร็จสิ้น และต้องขึ้นบัญชีดำ (Blacklist): ห้ามเข้าประเทศไทยถาวร เพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ย้ำ "อย่าให้ปลาเน่าไม่กี่ตัว มาทำให้ภาพลักษณ์ภูเก็ตทั้งเกาะต้องเหม็นคลุ้ง" คือเสียงสะท้อนทิ้งท้ายที่ต้องการให้ภาครัฐหันมาใส่ใจความปลอดภัยของคนในพื้นที่อย่างจริงจัง
