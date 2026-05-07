“หมอเหรียญทอง” เตือน รพ.ระวัง ช่องโหว่กฎหมาย OP REFER ทำเสี่ยงหนี้สูญ ทวงเงินคลินิกไม่ได้-เสี่ยงโดนฟ้องกลับ

ผอ.มงกุฎวัฒนะ ออกโรงเตือนสติทุกสังกัด อย่าปกปิดปัญหาการแบกรับเคส OP REFER ชี้ช่องโหว่ร้ายแรงหลัง สปสช. ปรับระบบให้คลินิกเคลียร์เงินเอง ทำโรงพยาบาลรับส่งต่อตกอยู่ในสภาวะ 'ไร้อำนาจทวงหนี้' เตือนหากยังปล่อยไว้ระบบบัตรทองอาจไม่ล่มแต่จะด้อยคุณภาพลงจนคนยากจนลำบากแสนสาหัส ย้ำต้องผ่าตัดเนื้อร้ายระดับสมององค์กรด่วน
วันนี้ (7 พ.ค.) เฟซบุ๊กส่วนตัวของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์เตือนสติโรงพยาบาลทุกสังกัด ทั้ง UHOSNET, รพ.รัฐ, กทม. และเอกชน ในเรื่องการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP REFER) จากคลินิกคู่สัญญา สปสช. หลังพบช่องโหว่ทางกฎหมายที่อาจทำให้โรงพยาบาลต้อง "แบกหนี้" แบบไม่มีทางแก้
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “รพ.ในสังกัด UHOSNET หรือสังกัดคณะแพทยศาสตร์ , รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข , รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม , รพ.สังกัด กทม , รพ.เอกชน และ รพ.ที่รับส่งต่อผู้ป่วยนอก(OP , Out Patient) จากคลินิกคู่สัญญาของ สปสช หรือที่เรียกว่า 'OP REFER' โปรดทราบทั่วกัน
ว่าหากท่านยังปกปิดปัญหาด้วยการแบกภาระการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกจากคลินิกต่างๆ หรือที่เรียกว่า 'OP REFER' ท่านจะหนี้สูญยับไปเรื่อยๆ เนื่องจาก นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อ 6 พ.ค.69 มีสาระที่ชัดเจนว่า สปสช จ่ายเงินเหมาจ่ายรายหัวให้คลินิกล่วงหน้าไปแล้ว ดังนั้นเมื่อคลินิกต่างๆส่งผู้ป่วยไปยัง รพ.ต่างๆ คลินิกจะต้องไปตามจ่ายเองนะครับ
หมายความว่า สปสช จะไม่ทำหน้าที่ 'เคลียริ่งเฮ้าส์' ตามระบบ FEE SCHEDULE หักเงินให้ รพ.ที่ท่านรับผิดชอบนะครับ
ดังนั้น รพ.ทั้งหลาย ต้องไปทวงหนี้จากคลินิกกันเอง แล้ว รพ.ทั้งหลายจะเอาสิทธิอะไรไปทวงหนี้จากคลินิกต่างๆกันล่ะครับ ในเมื่อคลินิกต่างๆไม่ได้เป็นคู่สัญญากับ รพ. รพ.ทั้งหลายจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับคลินิก ไม่มีอำนาจไปทวงหนี้นะครับ ไม่มีสิทธิฟ้องศาลทวงหนี้ด้วย...หากไปทวงเอง อาจโดนคลินิกฟ้องข้อหากรรโชกทรัพย์เสียด้วยนะครับ
หนี้สูญล้านเปอร์เซ็นต์ และจะสูญหนักมากยิ่งขึ้นกว่าที่ท่านกำลังประสบอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอเน้นย้ำว่า คลินิกต่างๆ เป็นคู่สัญญากับ สปสช นะครับ รพ.ต่างๆไม่มีสิทธิทวงหนี้คลินิกครับ
สำหรับประชาชนที่เชื่อมั่นในตัวผม โปรดรับทราบทั่วกันว่า "ระบบบัตรทองไม่มีการล้ม ไม่มีการล่ม มีแต่คุณภาพการรักษาพยาบาลที่ประชาชนจะได้รับจะด้อยคุณภาพลงไปเรื่อยๆ เท่านั้นแหละครับ...คนยากจนจะลำบากแสนสาหัส ทุกวันนี้ผู้ป่วยตามคลินิกแทบจะกลายเป็น 'ขอทานใบส่งตัว' กันอยู่แล้ว" เอ้า! จเด็จ-อรรถพร ฟ้องหมิ่นประมาทคดีใหม่ต่อ นี่คือความจริงโว้ย!
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ
7 พ.ค.69 เวลา 13.47 น.
หมายเหตุ การแก้ไขปัญหา สปสช ไม่ต้องถึงกับยุ่งยากปฏิรูป สปสช เอาแค่ "ผ่าตัดเนื้อร้ายในระดับสมองของ สปสช" ...ระบบบัตรทองก็จะเริ่มดีขึ้นทันที เชื่อผมเถิดครับ”