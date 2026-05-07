สั่งปิดชั่วคราว! โรงงานปลากระป๋องยัดไส้ "ศุภมาส" เอาจริงฟันข้อหาผลิตอาหารปลอม สั่ง สคบ. ปูพรมตรวจทั่วประเทศ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ "ศุภมาส" อัปเดตคดีปลากระป๋องฉาว ล่าสุดผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่งระงับกิจการชั่วคราวแล้ว หลังพบระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐาน ซ้ำรอยความผิดฐานผลิต "อาหารปลอม" ยัดไส้ปลาอื่นแทนแมคเคอเรล โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ พร้อมสั่งการ สคบ. ทั่วประเทศเร่งตรวจสอบโรงงานอื่นป้องกันเหตุซ้ำรอย
วันที่ 7 พ.ค. มีรายงานว่า นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสินค้าปลากระป๋องแสดงฉลากไม่ตรงกับสินค้าจริง หลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด ในพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 6 พ.ค.
ล่าสุด นายอำนาจ เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานผลการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่านอกจากปัญหาเรื่องสินค้าไม่ตรงปกแล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานยังไม่ผ่านมาตรฐาน อุตสาหกรรมจังหวัดจึงมีคำสั่ง ให้ระงับการประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) อย่างเร่งด่วน
นอกจากคำสั่งหยุดกิจการแล้ว ผู้ประกอบการยังเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน ได้แก่
• ข้อหาผลิตอาหารปลอม
ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 จากการใช้ปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ระบุไว้บนฉลาก มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 - 100,000 บาท
• ข้อหาแสดงฉลากไม่ถูกต้อง
หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า มีระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ทั้งนี้ ทางโรงงานจะสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง และต้องผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้น
นางสาวศุภมาส ระบุเพิ่มเติมว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคขั้นสูงสุด การบูรณาการทำงานอย่างเด็ดขาดของจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆ ว่า รัฐบาลเอาจริงและจะไม่ปล่อยให้มีการเอาเปรียบประชาชน
"แม้รัฐบาลจะมุ่งให้โอกาสผู้ประกอบการในการแก้ไขปรับปรุง แต่ก็ต้องทำควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดิฉันได้สั่งการให้ สคบ. ทุกจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หลอกลวงผู้บริโภคในลักษณะนี้ซ้ำอีก" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวย้ำ
หากประชาชนพบเห็นหรือได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านช่องทางดังนี้
• สายด่วน สคบ.: โทร. 1166
• แอปพลิเคชัน: OCPB Connect
• เว็บไซต์: ocpb.go.th
• ศูนย์ดำรงธรรม: ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
• สายด่วน อย. (กรณีอาหารและยา): โทร. 1556