สธ. ผนึกหัวเว่ย เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพดิจิทัล เร่งพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพอัจฉริยะ ดัน “สมาร์ทเฮลธ์" เชื่อมอุปกรณ์สวมใส่สู่ระบบโรงพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาระบบสุขภาพอัจฉริยะของประเทศ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอุปกรณ์สวมใส่มาบูรณาการเข้ากับการให้บริการทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ

พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี และนพ. สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับนายเจิน หลิว ผู้อำนวยการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) ในฐานะตัวแทนของหัวเว่ย พร้อมด้วยนายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ภายใต้แนวคิด “หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี” ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน โดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการบันทึกข้อมูลที่หนักอึ้งของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้เวลาที่ควรใช้ดูแลผู้ป่วยถูกแบ่งไปกับงานธุรการมากเกินไป

ระบบที่จะพัฒนาขึ้นภายใต้ MoU ฉบับนี้จะช่วยให้กระแสข้อมูลสุขภาพไหลเวียนได้อย่างอัตโนมัติและปลอดภัย ตั้งแต่อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะที่ผู้ป่วยหรือประชาชนใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โดยไม่ต้องอาศัยการกรอกข้อมูลด้วยมือซ้ำซ้อน ซึ่งนอกจากจะช่วยแพทย์และพยาบาลแล้ว ประชาชนยังได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และตรงกับสภาวะสุขภาพที่แท้จริงมากขึ้น

นพ. สมฤกษ์ จึงสมาน กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุข และยกระดับผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและส่งเสริมนวัตกรรม จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีความยืดหยุ่น ทันสมัย และยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคน”

นายเดวิด หลี่ กล่าวว่า “หัวเว่ยมุ่งมั่นสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ผ่านความร่วมมือนี้ เราจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพยุคใหม่ โดยผสานนวัตกรรมอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะเข้ากับการใช้งานจริง เพื่อสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน”

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ครอบคลุม 2 แนวทางความร่วมมือสำคัญ ได้แก่:

·      การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพที่มีความปลอดภัยและสามารถส่งข้อมูลจากสมาร์ทวอทช์ของหัวเว่ยให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานในระบบสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างระบบ

·      ร่วมผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพอัจฉริยะ: ความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการติดตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลสุขภาพจากแอปพลิเคชัน Huawei Research เพื่อช่วยใน “การประเมินความเสี่ยงการเป็นโรคต่าง ๆ ในอนาคต” บนอุปกรณ์สวมใส่ข้อมืออัจฉริยะ (Huawei Smart Watch) พัฒนาฟีเจอร์ (Feature) ด้านสุขภาพสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ เช่น ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า การติดตามโรคเรื้อรัง และเครื่องมือบริหารจัดการผู้ป่วยโดยใช้สถานพยาบาลและหน่วยงานภายใต้กระทรวงเป็นพื้นที่ทดสอบ(Sand-box) เพื่อประเมินความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสมทางคลินิกของเทคโนโลยีก่อนนำไปใช้งานในวงกว้าง

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพและการบูรณาการของระบบบริการสาธารณสุข เร่งการนำเทคโนโลยีสุขภาพอัจฉริยะมาใช้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

ความร่วมมือดังกล่าวยังต่อยอดจากความสำเร็จของหัวเว่ยในการทำงานร่วมกับภาครัฐด้านสาธารณสุข อาทิ โครงการ 5G เพื่อยกระดับบริการทางการแพทย์ร่วมกับกรมการแพทย์ และการพัฒนาระบบดิจิทัล เช่น ระบบสายด่วนและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความอัจฉริยะและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผสานศักยภาพของภาครัฐและเทคโนโลยีขั้นสูง จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสาธารณสุขอัจฉริยะ และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับภูมิภาค

เกี่ยวกับหัวเว่ย 
หัวเว่ย คือผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสมาร์ทดีไวซ์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยหัวเว่ยมีพนักงานกว่า 207,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ให้บริการผู้คนมากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก   
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหัวเว่ย คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อวางรากฐานให้แก่โลกอัจฉริยะ หัวเว่ยได้ส่งมอบการประมวลผลคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ เพื่อนำเทคโนโลยีคลาวด์และความอัจฉริยะเข้าสู่ทั่วทุกมุมโลก สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยทุกภาคอุตสาหกรรม ทุกองค์กร ให้มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีพลวัต รวมทั้งสร้างนิยามใหม่ให้แก่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ด้วย AI เพื่อเสริมสร้างความชาญฉลาด และออกแบบให้ตอบรับกับความต้องการเฉพาะของผู้คนในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งการใช้ชีวิตที่บ้าน ระหว่างการเดินทาง ที่ออฟฟิศ ในการสันทนาการ หรือแม้แต่ระหว่างการออกกำลังกาย









สธ. ผนึกหัวเว่ย เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพดิจิทัล เร่งพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพอัจฉริยะ ดัน "สมาร์ทเฮลธ์" เชื่อมอุปกรณ์สวมใส่สู่ระบบโรงพยาบาล
