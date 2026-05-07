"จ๋อแจ๊ะจับโจร" ปิดเกม! รวบผัวเมียขโมยสัตว์หายากจากสวนสัตว์พาต้า พบหอบกิ้งก่าตะเวนแลกยา

"จ๋อแจ๊ะจับโจร" รวบตัวคู่รักหัวขโมยหลังก่อเหตุอุกอาจงัดตู้โชว์สวนสัตว์พาต้าขโมยสัตว์หายาก พบวีรกรรมแสบหอบกิ้งก่าตระเวนแลกยา
จากกรณีสวนสัตว์พาต้าโพสต์แฉวีรกรรมโจรชายหญิงตีเนียนเป็นนักท่องเที่ยว ย่องงัดตู้ขโมย "กิ้งก่าจระเข้-ซาลาแมนเดอร์" ซึ่งเป็นสัตว์ Exotic ของสวนสัตว์ฯ ในช่วงกลางวันแสกๆ ซึ่งก่อนเข้าไปชมสวนสัตว์ฯ ทั้งคู่นำลูกลิงกระรอกมาด้วย แต่จำเป็นต้องฝากไว้ที่จุดขายบัตร
แต่งานนี้ชาวเน็ตตาดีพบโพสต์จากสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน เผยว่าลิงกระรอกชื่อ "มาร์ช" ได้หายไปจากสวนสัตว์ฯ จึงตั้งข้อสงสัยว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกันหรือไม่?
ล่าสุดวันนี้ (7 พ.ค.) เพจ “จ๋อแจ๊ะจับโจร” ได้โพสต์รายงานความคืบหน้าว่า “ปิดเกม “หอบกิ้งก่า…ตระเวนแลกยา” แก๊งผัวเมียตระเวนขโมยสัตว์ทั่วกรุง คิดว่าเป็นแค่คดีเล็ก…เลยกล้าทำซ้ำ แต่สุดท้ายไม่รอดระบบจ๋อแจ๊ะ เพราะบางครั้ง…เบาะแสที่พาคนร้ายจนมุม อาจเริ่มจาก “กิ้งก่าตัวเดียว”