สปสช. จัดทัพรับมือ 2 รพ. ถอนตัว เร่งย้ายสิทธิบัตรทอง 4.1 หมื่นราย ย้ำรักษาต่อเนื่องไร้รอยต่อ

สปสช. เขต 13 กทม. ผนึกกำลังเครือข่ายโรงพยาบาล เร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองกว่า 4.1 หมื่นราย หลังโรงพยาบาลบางนา 1 และโรงพยาบาลมิตรประชา ประกาศถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ยืนยันผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. มีรางานว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 3 จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ภายหลังโรงพยาบาลมิตรประชาและโรงพยาบาลบางนา 1 ได้ขอยกเลิกสถานะการเป็นหน่วยบริการประจำและปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยจะคงเหลือบทบาทในฐานะโรงพยาบาลรับส่งต่อเท่านั้น สำหรับการบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สปสช. จะดำเนินการโอนย้ายสิทธิให้โดยอัตโนมัติ แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลมิตรประชา เขตภาษีเจริญ จำนวน 18,831 ราย จะถูกโอนย้ายไปยังโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นหน่วยรับส่งต่อ ขณะที่ผู้มีสิทธิของโรงพยาบาลบางนา 1 เขตบางนา จำนวน 22,365 ราย จะถูกโอนย้ายสิทธิไปยังโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 3 ซึ่งเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อมรองรับอย่างครบวงจร
น.ท.หญิง จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนระบบบริการ สปสช. เขต 13 กทม. เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีนัดตรวจติดตามอาการ ทั้งนี้ ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดำเนินการย้ายสิทธิด้วยตนเอง เนื่องจากระบบจะจัดสรรเครือข่ายรองรับและส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
เพื่อเป็นการลดผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่าน สปสช. ได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลเดิมทั้งสองแห่ง ในการอำนวยความสะดวกส่งต่อผู้ป่วยที่มีนัดรักษาในช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 2569 ไปยังสถานพยาบาลแห่งใหม่ พร้อมแนะนำให้ผู้ป่วยติดต่อขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม เพื่อนำไปยื่นเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนรักษาต่อไป
อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้มีสิทธิยังคงสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลมิตรประชาและโรงพยาบาลบางนา 1 ได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ก่อนการโอนย้ายสิทธิจะมีผลบังคับใช้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง