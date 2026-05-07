สวนสัตว์พาต้าเศร้า ถูกโจรแสบงัดตู้ขโมย "กิ้งก่าจระเข้-ซาลาแมนเดอร์" สัตว์หายาก 2 ชีวิต เผยดำเนินคดีถึงที่สุด

สวนสัตว์พาต้าโพสต์แฉวีรกรรมโจรชายหญิงตีเนียนเป็นนักท่องเที่ยว ย่องงัดตู้ขโมย "กิ้งก่าจระเข้-ซาลาแมนเดอร์" สัตว์ Exotic ของสวนสัตว์ฯ ในช่วงกลางวันแสกๆ ทีมงานสุดช้ำดูแลมาอย่างดี ประกาศกร้าว "สัตว์ของพาต้า ไม่ต่างจากหมาของจอห์น วิค"
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. เพจ "สวนสัตว์พาต้า" ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยเหตุการณ์นักท่องเที่ยว 2 รายเข้ามาขโมยสัตว์ จำนวน 2 ตัว คือ กิ้งก่าจระเข้จีน และซาลาแมนเดอร์ลายเสือ ซึ่งเป็นสัตว์ Exotic ของสวนสัตว์ฯ โดยทางเพจเล่าเหตุการณ์ว่า "โจรขโมยสัตว์! เช้าวันแรงงาน 1 พ.ค. 69 กับบรรยากาศที่ผิดแปลก เมื่อชายและหญิง อายุประมาณ 25-35 ปี เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์ ในเวลา 10.40 น. ด้วยการแต่งกายพร้อมเสื้อคลุมผูกเอวและเป้สีฟ้าสดใส ภายในมีลูกลิงกระรอกที่จำเป็นต้องฝากไว้ที่จุดขายบัตรอย่างไม่ทันตั้งตัว
การท่องเที่ยวเป็นไปโดยฉับพลันและชัดเจนในจุดมุ่งหมาย เมื่อสบเวลาหลัง 11.00 น. ผู้หญิงผมสั้น พร้อมแว่นใส ในชุดเสื้อกล้ามสีดำ จึงนำเสื้อจากที่ผูกเอวมาคลุมร่างกาย ปกปิดรอยสักขนาดใหญ่ที่แขนขวา เผยให้เห็นตราเสื้อโดยง่ายว่าเป็นของ "......" ซึ่งไม่ต่างจากชายผมแสกกลาง พลางไว้หนวด ที่มีอาการตากระตุกอยู่เป็นระยะ ว่าต่างได้นำพาเสื้อคลุมชนิดเดียวกัน มาท่องเที่ยวเพื่อแสดงความเป็นทีมเวิร์ก
11.06 น. แม้นักท่องเที่ยวจะเยอะ แม้ระบบกล้อง cctv จะมีครบแต่ไม่อาจพรากความพยายามในการงัดตู้ exotic ด้วยมือเปล่าจากฝาปิดอย่างคล่องแคล่วราวกับคุ้นเคยในตู้ประเภทนี้ บัดนี้ เสื้อคลุมของสาวแว่นเริ่มทำงาน อำพรางการมองเห็น ในขณะที่ชายหนวดงามกระทำการงัดตู้ด้วยความสำเร็จไปถึงจำนวน 2 ตู้ด้วยกัน
ชีวิตของสัตว์เลื้อยคลานจำนวน 2 ตัว ที่ทีม Exotic ของสวนสัตว์พาต้าแสนรักและเฝ้าดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ..... บัดนี้ ! ถูกชายและหญิงไม่ทราบที่มา และแลดูหน้าตาไม่ใช่คนดี ได้นำชีวิตอันไร้ชะตากรรมทั้ง 2 บรรจงใส่ลงในเป้สีฟ้า สมควรแก่เวลาและสาแก่จุดมุ่งหมาย พร้อมเดินทางออกไป โดยไม่ลืมรับน้องลิงกระรอกที่ฝากไว้ด้วยไม่ทราบว่าซื้อมา หรืองัดมาเฉกเช่นในวิธีการเดียวกัน
รายการสัตว์ทั้ง 2 ที่ถูกขโมยไปอาจไม่ใช่สัตว์ราคาแพง แต่แรงด้วยความเป็นห่วงในสัตว์ที่เราฟูมฟักดูแล
ด้วยระบบกฎหมาย และด้วยความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของทีมงานเรา ขอฝากให้คุณทั้ง 2 รู้ไว้ว่า! สัตว์ของสวนสัตว์พาต้า ไม่ต่างกับหมาของจอห์น วิค
See You
หมายเหตุ :
1. ทางสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งความดำเนินคดีในกรณีดังกล่าว ณ สน.บางยี่ขัน เป็นที่เรียบร้อย
2. บุคคลในภาพสเกตช์ทั้ง 2 ได้ภาพตัวอย่างมาจากระบบ cctv
3. สัตว์ที่ถูกขโมยไปมีจำนวน 2 ตัว คือ
- กิ้งก่าจระเข้จีน
- ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ"