ระวัง! มิจฉาชีพแก๊งบังอาละวาดบางใหญ่ ใช้มุข "ซื้อของสับสน" หลอกฉกเงินทอนและแบงค์พันแม่ค้า

โลกโซเชียลฯ แห่แชร์อุทาหรณ์เตือนภัย หลังพบมิจฉาชีพตระเวนก่อเหตุย่านบางใหญ่ ใช้กลอุบายซื้อของ-ทอนเงิน สร้างความสับสนก่อนฉกเงินพ่อค้าแม่ค้า เน้นใช้จิตวิทยาหลอกล่อเหยื่ออย่างแนบเนียน พร้อมเตือนผู้ค้าระวังพฤติกรรมผิดปกติ หวั่นก่อเหตุซ้ำในหลายพื้นที่
วันนี้ (6 พ.ค.) โลกโซเชียลฯ แชร์คำเตือนภัย ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ลง กลุ่ม “คนนนทบุรี” หลังพบมิจฉาชีพลักษณะคล้ายชายชาวต่างชาติ หรือ แก๊งบัง ออกอาละวาดในพื้นที่ย่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีการทำทีมาซื้อของและสร้างความสับสนระหว่างการชำระเงินเพื่อหวังฉกเงินจากพ่อค้าแม่ค้า
โดยพบพฤติการณ์การก่อเหตุ จงใจสร้างสถานการณ์ซื้อของ
โดยบังมิจฉาชีพจะเลือกซื้อสินค้าและจ่ายด้วยธนบัตรมูลค่า 1,000 บาท เพื่อให้แม่ค้าทอนเงิน และทำทีเปลี่ยนใจสร้างความสับสน เมื่อได้รับเงินทอนแล้ว จะพูดจาหว่านล้อมว่าไม่เอาสินค้าแล้วพร้อมคืนเงินทอน เพื่อขอธนบัตร 1,000 บาทคืน โดยใช้จิตวิทยาและเทคโนโลยีหลอกล่อ ในระหว่างที่แม่ค้ากำลังสับสน มิจฉาชีพจะทำทีเป็นกดเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงจำนวนเงินที่อ้างว่าแม่ค้าต้องทอนเพิ่ม หรือพยายามซ่อนเงินธนบัตรไว้ใต้โทรศัพท์มือถือที่ถืออยู่ในมือ
ซึ่งทางพลเมืองดี ได้เคยพบเคสที่โพสต์คลิปเตือนภัยที่มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันคือเป็นชายต่างชาติหน้าตาแขก โดยคุ้นหน้าจากโพสต์เตือนภัยฯในโซเชียล ได้เข้าไปทักท้วงหรือแฉพฤติกรรม บังมิจฉาชีพจึงแสดงท่าทีปฏิเสธและรีบหลบหนีออกจากร้านไปทันที
ข้อแนะนำสำหรับพ่อค้าแม่ค้า
1.ตั้งสติเมื่อมีการแลกเงินหรือคืนสินค้า หากลูกค้ามีการเปลี่ยนใจหรือขอคืนเงินในขณะที่กำลังทอนเงิน ให้ดึงเงินทอนกลับมานับให้ครบถ้วนก่อนจะคืนธนบัตรฉบับใหญ่ไป
2.สังเกตพฤติกรรมผิดปกติ หากมีการใช้โทรศัพท์มือถือบังมือหรือพยายามชวนคุยให้สับสนในขณะนับเงิน ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหากเกิดเหตุ
4.แจ้งเบาะแส หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที
ขอให้พ่อค้าแม่ค้าในย่านบางใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงระมัดระวังมิจฉาชีพกลุ่มนี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปพรรณสันฐานและหมุนเวียนไปตามตลาดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง