“เท็ด เทอร์เนอร์” ผู้ก่อตั้ง CNN เสียชีวิตแล้วในวัย 87 ปี

เท็ด เทอร์เนอร์ ผู้บุกเบิกวงการข่าวเคเบิลทีวี และผู้ก่อตั้ง CNN สถานีข่าว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของโลก เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันพุธที่ 6 พ.ค. ขณะมีอายุ 87 ปี โดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้าง ตามแถลงการณ์ของ Turner Enterprises
เทอร์เนอร์ นักธุรกิจจากรัฐโอไฮโอ ผู้สร้างฐานธุรกิจในแอตแลนตา มีฉายาว่า “The Mouth of the South” จากบุคลิกตรงไปตรงมา เขาสร้างอาณาจักรสื่อที่ครอบคลุมทั้งสถานีเคเบิลระดับ “ซูเปอร์สเตชัน” ช่องภาพยนตร์ การ์ตูน และยังเป็นเจ้าของทีมกีฬาอาชีพอย่าง Atlanta Braves
นอกจากบทบาทในธุรกิจสื่อ เทอร์เนอร์ยังเป็นนักแข่งเรือยอชต์ระดับนานาชาติ นักการกุศลผู้ก่อตั้ง United Nations Foundation นักเคลื่อนไหวที่ผลักดันการยุติอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก และนักอนุรักษ์ที่ครอบครองที่ดินรายใหญ่ในสหรัฐฯ เขามีบทบาทสำคัญในการนำควายไบซันกลับคืนสู่ธรรมชาติทางตะวันตกของอเมริกา รวมถึงสร้างการ์ตูน Captain Planet and the Planeteers เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักทั่วโลกคือวิสัยทัศน์อันกล้าหาญในการนำเสนอข่าวสารจากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ด้วยการเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ CNN (Cable News Network) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 1980
ในปี 1991 เทอร์เนอร์ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีของ Time จากบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้เหตุการณ์ของผู้ชมทั่วโลก ทำให้ผู้คนในกว่า 150 ประเทศสามารถรับรู้เหตุการณ์สำคัญได้พร้อมกัน
ต่อมาเขาได้ขายกิจการให้กับ ไทม์ วอร์เนอร์ และถอนตัวจากธุรกิจ แต่ยังคงภาคภูมิใจกับ CNN โดยเรียกว่าเป็น “ความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุด” ในชีวิต
ด้าน มาร์ก ทอมป์สัน ประธานและซีอีโอของ CNN Worldwide ระบุว่า เทอร์เนอร์เป็นผู้นำที่กล้าหาญ ไม่เกรงกลัว และเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง พร้อมยกย่องว่าเขาคือ “จิตวิญญาณของ CNN” และเป็นบุคคลสำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อโลก
ก่อนหน้านี้ในปี 2018 เทอร์เนอร์เปิดเผยว่าเขาป่วยเป็น Lewy body dementia ซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง และในช่วงต้นปี 2025 เขาเคยเข้ารับการรักษาจากอาการปอดบวมเล็กน้อย ก่อนฟื้นตัวในศูนย์ฟื้นฟู
เทอร์เนอร์จากไปโดยมีบุตร 5 คน หลาน 14 คน และเหลน 2 คน อยู่เบื้องหลัง