อุกอาจกลางกรุง! คู่ชายหญิงบุกงัดตู้สัตว์ “สวนสัตว์พาต้า” ฉกสัตว์หายาก 2 ชนิด หนีลอยนวล

วงจรปิดจับภาพชัด คู่ต้องสงสัยแต่งกายคล้ายพนักงานฟาสต์ฟู้ด ตีเนียนนักท่องเที่ยว ก่อนลงมือก่อเหตุช่วงสายวันแรงงาน กวาด “กิ้งก่าจระเข้จีน-ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ” ใส่เป้หลบหนี สวนสัตว์เข้าแจ้งความแล้ว
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ เกิดเหตุอุกอาจภายใน สวนสัตว์พาต้า เมื่อชายและหญิงต้องสงสัย อายุประมาณ 25-35 ปี แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว ก่อนก่อเหตุลักลอบขโมยสัตว์เลื้อยคลานหายากจากโซน Exotic ไปอย่างหน้าตาเฉย
รายงานระบุว่า เวลาประมาณ 10.40 น. ทั้งสองเดินทางเข้ามาภายในสวนสัตว์ โดยมีลักษณะแต่งกายคล้ายกัน สวมเสื้อคลุมผูกเอว และสะพายเป้สีฟ้า โดยมีพฤติกรรมต้องฝาก “ลูกลิงกระรอก” ไว้บริเวณจุดจำหน่ายบัตรอย่างมีพิรุธ
ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. หญิงสาวผมสั้น สวมแว่นตา และเสื้อกล้ามสีดำ ได้เปลี่ยนลักษณะการแต่งกาย โดยนำเสื้อคลุมมาสวมเพื่อปกปิดรอยสักขนาดใหญ่บริเวณแขน ขณะที่เสื้อที่ใช้มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบของ McDonald's เช่นเดียวกับฝ่ายชายที่ไว้หนวดและมีบุคลิกน่าสงสัย
กระทั่งเวลา 11.06 น. แม้ภายในสวนสัตว์จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบ แต่ผู้ก่อเหตุทั้งสองกลับอาศัยจังหวะชุลมุน ใช้มือเปล่างัดตู้จัดแสดงสัตว์ในโซน Exotic ได้สำเร็จถึง 2 ตู้ โดยฝ่ายหญิงทำหน้าที่บังสายตา ขณะที่ฝ่ายชายลงมือก่อเหตุอย่างชำนาญ
สัตว์ที่ถูกขโมยไปประกอบด้วย “กิ้งก่าจระเข้จีน” และ “ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ” ซึ่งเป็นสัตว์ที่เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ถูกนำใส่เป้สีฟ้า ก่อนที่ทั้งสองจะหลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว โดยยังไม่ลืมรับลูกลิงกระรอกที่ฝากไว้ก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ แม้มูลค่าทางการค้าของสัตว์ดังกล่าวอาจไม่สูงมาก แต่สร้างความเสียหายทางจิตใจแก่ทีมผู้ดูแลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ได้รับการเพาะเลี้ยงและดูแลมาอย่างดี
เบื้องต้น ทางสวนสัตว์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วที่ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน พร้อมรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แหล่งข่าวจากสวนสัตว์ระบุทิ้งท้ายอย่างมีนัยว่า “สัตว์ทุกตัวมีคุณค่าไม่ต่างจากสมาชิกในครอบครัว และจะดำเนินการอย่างถึง