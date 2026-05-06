Sci & Tech มทร. ธัญบุรี ดัน “ศูนย์นาโน-ชีวภาพและดิจิทัล” ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ–นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล (Center of Excellence in Nano-Biotechnology and Digital Innovation: CNBD) เพื่อยกระดับงานวิจัยไทยสู่การใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานศูนย์ CNBD กล่าวว่า ศูนย์ CNBD ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา ทั้งชีววิทยาประยุกต์ เคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีวัสดุ ควบคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติประยุกต์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การผลิตและบริการในโลกจริง
“เราต้องการให้ศูนย์นี้เป็นสะพานเชื่อมงานวิจัยกับโรงงานจริง งานวิจัยต้องไม่จบแค่ในห้องแล็บ แต่ต้องไปแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้ภาคอุตสาหกรรมได้” รองศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ กล่าว
ศูนย์ CNBD ให้บริการวิจัยและวิชาการครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยา เคมี และวัสดุศาสตร์ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ไปจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตและรับวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม ทั้งอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เครื่องสำอาง และวัสดุนวัตกรรม
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับงานวิจัย โดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสถิติขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ การตัดสินใจ และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต การคาดการณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
“AI และ Big Data ทำให้เรามองปัญหาอุตสาหกรรมได้ลึกถึงระดับระบบ ไม่ใช่แค่ผิวเผิน และช่วยออกแบบโซลูชันได้ตรงจุดมากขึ้น” รองศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ กล่าว
ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์ยังพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และการจำลองสถานการณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจของภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ CNBD ยังทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของงานวิจัยร่วมและงานวิจัยตามโจทย์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบนวัตกรรม ทดลอง พัฒนา ไปจนถึงการนำไปใช้จริงในระดับโรงงาน
“เราอยากให้ที่นี่เป็น One-stop service ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาปรึกษา ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ในที่เดียว ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสแข่งขันของธุรกิจไทย” รองศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ กล่าว
นอกจากนี้ ศูนย์ CNBD ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคน ผ่านหลักสูตรอบรมและหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) รวมถึงการ Upskill, Reskill และ New Skill ควบคู่กับการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการฝึกใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม (Startup) ของประเทศ
ทั้งนี้ ศูนย์ยังเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับงานวิจัยไทยสู่ระดับสากล และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
“เป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ศูนย์วิจัย แต่คือศูนย์กลางนวัตกรรมที่ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากทุกสาขา มาบูรณาการสร้างคุณค่าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” รองศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ กล่าวทิ้งท้าย