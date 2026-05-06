ตัวแทนโรงงานไหว้ขอโทษ ปลากระป๋องไม่ตรงปก แจงใช้ปลานิลเพื่อทดลอง ไม่ได้ตั้งใจวางจำหน่าย

กรรมการโรงงานปลาประป๋องในสมุทรสาคร ไหว้ขอโทษผู้บริโภค แจงใช้ปลานิลแทนปลาแมคเคอเรล เป็นสินค้าทดลอง เพื่อหาทางลดต้นทุนตามสภาพเศรษฐกิจ ยังไม่ได้ตั้งใจจำหน่าย อาจหลุดออกสู่ตลาดในขั้นตอนผลิตหรือกระจายสินค้า ยันปลานิลมีคุณค่าทางอาหาร ไม่เป็นอันตราย กำลังขออนุญาตใช้ฉลากให้ถูกต้อง
จากกรณี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องใน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังพบการใช้วัตถุดิบไม่ตรงตามฉลาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ผู้บริหารบริษัทได้ออกมาชี้แจงและขอโทษต่อสาธารณชน
นายกิตติพงษ์ และนายปทุมรัตน์ ในฐานะคณะกรรมการบริษัท ยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมระบุว่า บริษัทเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ ยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหา และได้เริ่มติดต่อผู้บริโภคเพื่อดำเนินการเยียวยา รวมถึงอยู่ระหว่างเรียกคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าทดลอง ซึ่งใช้ปลานิลเป็นวัตถุดิบแทนปลาแมคเคอเรล โดยยืนยันว่าสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนสูง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้ฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่สินค้าถูกบรรจุในกระป๋องที่ระบุฉลากเป็นปลาแมคเคอเรล นายกิตติพงษ์ระบุว่ายังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและกระบวนการผลิตก่อน รวมถึงยังไม่สามารถระบุจำนวนการผลิตได้ในขณะนี้
สำหรับกรณีที่สินค้าทดลองถูกนำไปวางจำหน่าย ผู้บริหารยืนยันว่าไม่มีเจตนาจำหน่าย แต่ยอมรับว่าอาจเกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตหรือการกระจายสินค้า ซึ่งต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
ทั้งนี้ บริษัทระบุว่าดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม แต่จากสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องพยายามควบคุมราคาสินค้า ไม่ให้กระทบผู้บริโภค จึงมีการทดลองใช้ปลานิลเป็นวัตถุดิบทางเลือก
ในส่วนของการดำเนินการของภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เข้าตรวจสอบและอายัดสินค้ากว่า 10,000 กระป๋อง เนื่องจากพบความผิดพลาดด้านฉลาก เช่น ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป และได้นำตัวอย่างไปตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ถูกสั่งให้ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างใกล้ชิด
ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำให้มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด พร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ ปลาหมอคางดำ แต่อย่างใด
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายต่อไป