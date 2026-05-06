“โฟร์โมสต์” เปิดตัว “โอเมก้า สมาร์ท ซูเปอร์โกลด์” เสริมเกราะภูมิคุ้มกันและพลังสมองด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ

โฟร์โมสต์ (Foremost) ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน โภชนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด “โฟร์โมสต์ โอเมก้า สมาร์ท ซูเปอร์โกลด์” (Foremost Omega Smart Super Gold) ผลิตภัณฑ์นม UHT สูตรที่ดีที่สุดที่คิดค้นมาเพื่อเด็กวัยเรียนรู้โดยเฉพาะ ซึ่งนับเป็นการยกระดับมาตรฐานนมพร้อมดื่มด้วยเทคโนโลยีระดับโลกและสารอาหารสำคัญกว่า 24 ชนิด เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและวางรากฐานภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
วิภาส ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาครั้งนี้ว่า “ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โฟร์โมสต์มุ่งมั่นสร้างรากฐาน แห่งอนาคตให้เด็กไทยผ่านโภชนาการที่ดี โดยเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตนม แต่เป็น ‘คู่คิด’ ที่นำมาตรฐานระดับโลก จากเนเธอร์แลนด์มาผสานความเข้าใจในเด็กไทยอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และก้าวทันโลก ยุคใหม่ จึงเป็นที่มาของ ‘โฟร์โมสต์ โอเมก้า สมาร์ท ซูเปอร์ โกลด์’ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ที่รวมนวัตกรรมโภชนา การระดับสูง ทั้ง Encapsulated DHA สนับสนุนการทำงานของสมอง และ 2’-FL ร่วมกับ GOS สนับสนุนภูมิคุ้มกัน เพื่อดูแลทั้งการคิดและการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพของเด็กวัยเรียนรู้ โดยเราจะยังไม่หยุดพัฒนายกระดับโภชนา การให้ก้าวทันโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว”
เบื้องหลังความสำเร็จของสูตรซูเปอร์โกลด์ เกิดจากการวิจัยและพัฒนาเชิงลึกโดยทีม R&D ที่พบข้อมูลสำคัญว่า เด็กไทยกว่าร้อยละ 50-60 ยังได้รับสารอาหารสำคัญอย่าง DHA ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่แนะนำ โฟร์โมสต์จึงนำเทคโนโลยี Micro-Encapsulation มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการที่สารอาหาร DHA มักจับตัวเป็นก้อนและย่อยยากในกระเพาะอาหาร นวัตกรรมนี้ช่วยให้ DHA กระจายตัวได้ละเอียด ส่งผลให้ร่างกายนำไปใช้งานได้ไวถึง 8 เท่า และให้ปริมาณสูงถึง 30 มิลลิกรัมต่อกล่อง ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่พบในเซลล์สมองและจอประสาทตาถึงร้อยละ 20
นอกจากนี้ ยังถือเป็นครั้งแรกของนม UHT สำหรับเด็กที่มีการรวมตัวของ 2’-FL (2’-Fucosyllactose) ใยอาหาร ธรรมชาติที่พบมากในน้ำนมแม่ ทำหน้าที่เสมือน ‘กับดักเชื้อโรค’ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคเกาะติดผนังลำไส้ ร่วมกับ GOS ที่ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดี สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจากภายใน ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานปกติและเสริมสร้างร่างกาย ให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกวัน
ด้านพรีเซ็นเตอร์ครอบครัวตัวอย่างอย่าง พุฒ-พุฒิชัย และ จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแล “น้องพีเจ” ว่า “หัวใจสำคัญของการเลี้ยงลูกคือการทำให้เขามีความสุขและมีร่างกายที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งโภชนาการที่ตรงจุดคือสิ่งที่พ่อแม่มั่นใจได้มากที่สุด โดยการมีตัวช่วยอย่างโฟร์โมสต์ โอเมก้า สมาร์ท ซูเปอร์ โกลด์ ช่วยตอบโจทย์การดูแลลูกในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องสมองและภูมิคุ้มกันทำให้ลูกมีความกล้าที่จะออกไปค้นพบ สิ่งใหม่ๆ และเติบโตเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ในทุกวัน”
“โฟร์โมสต์ โอเมก้า สมาร์ท ซูเปอร์ โกลด์” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมโภชนาการที่ดีและพลังของ ความสุขให้เป็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ โดยมีให้เลือกทั้ง สูตร 1+ และสูตร 4+ เพื่อพัฒนาการที่ต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบ