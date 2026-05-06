ชมแหล่งรวมนวัตกรรมระบบราง Asia Pacific Rail 2026 นิทรรศการรถไฟใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

ชมบรรยากาศงาน Asia Pacific Rail 2026 นิทรรศการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมการประชุมเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 160 ราย มีถึงวันที่ 7 พ.ค. 69 ที่ไบเทค บางนา
วันนี้ (6 พ.ค.) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีการจัดงาน Asia Pacific Rail 2026 ซึ่งเป็นงานประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำในอุตสาหกรรม และบริษัทเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถไฟ
ภายในงานพบกับนิทรรศการขนาดใหญ่ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นด้านระบบรางล่าสุดของผู้ผลิต ผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการโซลูชันต่างๆ กว่า 200 ราย อาทิ Alstom, Siemens Mobility, CRRC, Hitachi Rail รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในไทย อย่างกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในไทย
นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรชั้นนำกว่า 160 ราย ร่วมถ่ายทอดมุมมองทั้งระบบอาณัติสัญญาณ ระบบรางดิจิทัล การดำเนินงาน การบำรุงรักษา และอัปเดตโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น
สำหรับงาน Asia Pacific Rail 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค. 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH101-102 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีที่เว็บไซต์ www.terrapinn.com/AsiaPacificRail26Expo