กรมประมง-อย. ยัน! ปลากระป๋องเจ้าดังไม่ใช่ "ปลาหมอคางดำ" ผลตรวจชี้ชัดคือ "ปลานิล"

ผลพิสูจน์ปลากระป๋องเจ้าดังออกมาแล้ว หลังชาวเน็ตแห่แชร์ภาพเนื้อปลาปริศนาหวั่นเป็นปลาหมอคางดำ ล่าสุด "กรมประมง" ยันเป็นปลานิล เบื้องต้น อย. เตรียมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 อย่างเด็ดขาดเพื่อกู้ความเชื่อมั่น
จากกรณีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าโรงงานผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้ปลาลักษณะคล้าย "ปลาหมอคางดำ" ที่กำลังระบาดอยู่มา ใช้ผลิตแทนปลาแมคเคอเรลที่ระบุไว้ในฉลาก จากนั้นบริษัทผู้ผลิตแสดงความรับผิดชอบ พร้อมสั่งเก็บสินค้าคืนทันที
ล่าสุด วันนี้ (6 พ.ค.) นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เพื่อเก็บตัวอย่างสินค้ามาตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกรมประมง หลังมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตเรื่องความผิดปกติของเนื้อปลาที่ไม่ตรงกับฉลากซึ่งระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรล
ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการยืนยันชัดเจนว่า เนื้อปลาที่บรรจุอยู่ในปลากระป๋องล็อตดังกล่าวคือ “ปลานิล” ไม่ใช่ “ปลาหมอคางดำ” ตามที่ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์หวาดวิตกกันแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เบื้องต้นทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกมายอมรับถึงข้อผิดพลาดในการผลิตครั้งนี้แล้ว การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในฐานความผิด “ผลิตอาหารปลอม” เนื่องจากใช้วัตถุดิบไม่ตรงกับฉลากสินค้าที่ระบุไว้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ