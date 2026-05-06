ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จัดรอบสื่อพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Joko Anwar ผู้กำกับ “Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” บินตรงพบแฟนหนังไทย

วันนี้ (6 พ.ค.) “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงต่อเนื่อง จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟรอบพิเศษและรอบสื่อ ตอกย้ำความแรงของภาพยนตร์สยองขวัญคอมเมดี้ “Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” โดยได้รับเกียรติจาก Joko Anwar ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้บินตรงมาร่วมงานและพูดคุยกับผู้ชมชาวไทยอย่างใกล้ชิด ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์
โดยรอบสื่อ “Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” ได้รับเกียรติจาก ชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ จิรสิน จารุพรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด ร่วมขึ้นถ่ายภาพบนเวทีหลัง Joko Anwar พูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานและแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ ขณะที่รอบพิเศษแฟนหนังได้ร่วมพูดคุยกับ Joko Anwar อย่างใกล้ชิด พร้อมได้รับเกียรติจาก โขม-ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ ข้างบ้าน มาร่วมชมภาพยนตร์ ท่ามกลางแฟนหนังจำนวนมาก อีกหนึ่งไฮไลต์ของกิจกรรมครั้งนี้ Joko Anwar ได้แจกลายเซ็นให้กับแฟนๆทั้ง 2 รอบ นอกจากนี้ภายในงานยังมีจุดถ่ายภาพเชื่อมบรรยากาศของงานเข้ากับโลกใน “Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” เพื่อให้ได้สัมผัสกับอีกหนึ่งมิติของภาพยนตร์ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์พิเศษสำหรับแฟนหนังชาวไทย
สำหรับภาพยนตร์ “Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” นำแสดงโดย นักแสดงชั้นนำมากมาย อาทิ Abimana Aryasatya, Bront Palarae ฯลฯ บอกเล่าเรื่องราว หนึ่งในเรือนจำในอินโดนีเซีย ชีวิตประจำวันของนักโทษเต็มไปด้วยความรุนแรง บรรยากาศที่ตึงเครียดยิ่งร้อนระอุและทวีความน่าสะพรึงกลัว เมื่อมีเหตุการณ์ลึกลับเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นเริ่มสังหารนักโทษอย่างโหดเหี้ยม และเมื่อการตายทวีขึ้นเรื่อย ๆ จนทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวที่ไม่อาจอธิบายได้ และหาทางเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นองเลือดภายในกำแพงคุกแห่งนี้
Joko Anwar หนึ่งในผู้กำกับหนังสยองแถวหน้าของเอเชีย สำหรับ “Ghost in the Cell: วัยหนุ่มคุกผี” ผสมทั้งความสยอง ความกดดัน และอารมณ์ขันในแบบฉบับเฉพาะตัว นอกจากนั้นด้วยภาพยนตร์ Ghost in the Cell ได้เปิดตัว World Premiere ที่เทศกาล Berlin International Film Festival หนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ และยังขึ้นอันดับ 1 Box Office อินโดนีเซีย ผู้ชมทะลุ 1 ล้านคนเพียง 1 สัปดาห์แรก ยิ่งตอกย้ำความแรงของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
7 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
