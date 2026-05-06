xs
xsm
sm
md
lg

เตือน ปชช. ตาสว่าง! หมอชี้ปฏิรูปบัตรทองต้อง 'แก้คนคุมเงิน' วอนอย่าหลงกล IO ปั่นกระแสล้มสิทธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟรีแต่มีต้นทุน! 'นพ.ฒัชชณพงศ์' ชำแหละงบ 2 แสนล้านของระบบบัตรทอง ชี้เป้าปัญหาใหญ่ สปสช. จ่ายเงินคืนโรงพยาบาลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นเหตุให้เอกชนโบกมือลา ทิ้ง รพ.รัฐ รับเคราะห์หนักจนเสี่ยงกระทบมาตรฐานการรักษา พร้อมฟาดแรงถึงขบวนการ IO ที่สร้างข่าวปลอมปั่นกระแส 'ล้มสิทธิ์บัตรทอง' ย้ำชัดสิ่งที่ควรเร่งแก้คือ 'คนถือกระเป๋าเงิน' ไม่ใช่การตัดสิทธิ์ประชาชน เตือนหากไม่เร่งจัดการ วันข้างหน้าระบบอาจพังทลายจนไม่อาจกู้คืน

จากกรณี หลังโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยถอนตัวออกจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “บัตรทอง” ภายใต้การดูแลของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิบางส่วนต้องปรับเปลี่ยนหน่วยบริการ และอาจเผชิญความไม่สะดวกในการเข้ารับการรักษา

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 พ.ค. เพจ “หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า” หรือ นพ.ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ กุมารแพทย์ เฉพาะทางด้าน โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต (เด็กไอ หอบ ปอดอักเสบ หรือเด็กที่ต้องดูแลในไอซียู) ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น ชี้ถึงวิกฤตระบบบัตรทองในปัจจุบันกำลังเผชิญสัญญาณอันตรายจากการที่โรงพยาบาลเอกชนทยอยถอนตัว เนื่องจากหน่วยงานกลางอย่าง สปสช. จ่ายเงินคืนไม่ครบและล่าช้าจนแบกรับภาวะขาดทุนไม่ไหว ส่งผลให้ภาระหนักตกอยู่กับโรงพยาบาลรัฐที่ปฏิเสธคนไข้ไม่ได้

จนต้องลดต้นทุนด้วยการประหยัดยาหรือนำอุปกรณ์มาใช้ซ้ำซึ่งเสี่ยงต่อมาตรฐานการรักษา ซึ่งในขณะที่มีความพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช. เพื่อให้ระบบอยู่รอด กลับมีการบิดเบือนข้อมูลว่าเป็นการล้มล้างสิทธิ์บัตรทอง ดังนั้นประชาชนจึงควรแยกแยะระหว่างการ "แก้คนคุมเงิน" กับการ "ยกเลิกสิทธิ์" เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มสลายจนเหลือเพียงสิทธิ์รักษาฟรีที่ไม่มีคุณภาพหรือไร้ยารักษาในอนาคต ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า

“📌 สัญญาณเตือน…การล่มสลายของระบบบัตรทอง
ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

เมื่อโรงพยาบาลเอกชนแห่ “ถอนตัว” จากระบบนี้

โพสต์นี้อยากชวนทุกคนมามอง “บัตรทอง”
แบบตรงไปตรงมา

จะเล่าให้เห็นว่า…
ข้างในมันกำลังเกิดอะไรขึ้น

เพราะหลังจากนี้
เราจะเห็นข่าวแบบนี้ “มากขึ้นเรื่อยๆ”

และบอกได้เลยว่า
👉 คนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองทุกคน
จะได้รับผลกระทบนี้
ไม่ช้าก็เร็ว

ขึ้นอยู่กับว่า…
สิทธิ์บัตรทองของคุณอยู่ที่โรงพยาบาลไหน
(คนไทย >70% ใช้สิทธิ์นี้อยู่)

===============

💳 บัตรทอง = สิทธิ์ที่ดีมากของคนไทย

ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจน

👉 แค่มีสิทธิ์นี้
👉 เดินเข้าโรงพยาบาล

คุณก็ “ได้รับการรักษา”
โดยที่ “ไม่ต้องจ่ายเงินตรงหน้า”

นี่คือสิ่งที่ดี และควรมีอยู่จริง 👍

===============

❗ แต่คำว่า “ฟรี” มันไม่มีอยู่จริง

ทุกการรักษา มีต้นทุนเสมอ

• ค่ายา 💊
• ค่าอุปกรณ์ 🏥
• ค่าเครื่องมือแพทย์
• ค่าไฟ ค่าน้ำ 💡
• เงินเดือนบุคลากร 👩‍⚕️

👉 ทุกอย่างนี้ “มีคนต้องจ่าย”

โรงพยาบาลเป็นคน
“ออกเงินจ่ายให้คนไข้ไปก่อน”

แล้วค่อยไปเบิกคืนจาก
👉 สปสช. (คนถือกระเป๋าเงินของบัตรทอง)

===============

💰 สปสช. คือใคร?

👉 คือ “คนคุมเงิน” ของระบบนี้

และเงินก้อนนี้…

👉 มากกว่า 200,000 ล้านบาท/ปี
ใช่ครับ ฟังไม่ผิด "2 แสน ล้าน บาท"

หน้าที่คือ
👉 จ่ายเงินคืนให้โรงพยาบาล
เมื่อมีคนไข้มาใช้สิทธิ์บัตรทอง

===============

📉 ปัญหาคือ… สปสช. ทำกับโรงพยาบาลแบบนี้

👉 จ่ายไม่ครบ
👉 จ่ายช้า
👉 ไม่จ่ายเลย

🧠 ลองนึกภาพนี้นะครับ

คุณต้อง
👉 ควักเงินตัวเองซื้อของให้เพื่อนก่อน

เพื่อนบอกว่า
“เดี๋ยวค่อยมาเบิกคืนทีหลังนะ”

แต่พอไปเบิกจริง
• เพื่อนจ่ายคืนไม่ครบ
• บางอย่างไม่จ่ายเลย
• หรือเลื่อนแล้วเลื่อนอีก

👉 ทำแบบนี้ทุกวัน

คุณจะยังอยากคบต่อไหม?

===============

🏥 โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมบัตรทอง เริ่มถอนตัว

เพราะ…

👉 อยู่ต่อ = ขาดทุน

และเขาเป็นเอกชน
เค้า “เลือกออกได้”

===============

🚨 แต่โรงพยาบาลรัฐ… ไม่มีสิทธิ์นั้น

👉 ถอนตัวไม่ได้
👉 ต้องอยู่ต่อ
👉 ต้องรับคนไข้ต่อ

ไม่ว่าจะขาดทุนแค่ไหน

===============

💣 แล้วอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเงินไม่พอ?

นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยเห็น

👉 โรงพยาบาล “เริ่มไม่มีเงินซื้อของ”

• ยาบางตัวเริ่มขาด
• อุปกรณ์บางอย่างต้องประหยัด

อุปกรณ์บางอย่างที่…
❗ จริงๆ “ควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง”

แต่ต้องยอม…

👉 ล้างแล้วใช้ซ้ำ
👉 ใช้ไปก่อน เพื่อให้ระบบยังเดินได้

ถามว่า “ควรไหม?”

👉 ไม่ควรเลย

แต่คำถาม คือ…

👉 “ก็ไม่มีเงิน แล้วจะให้ทำยังไง?”

บางโรงพยาบาล…
สภาพแทบไม่ต่างจากพื้นที่กันดาร

อุปกรณ์เก่า
ใช้ซ้ำ
ใช้จนหมดสภาพ

แต่ก็ต้องใช้… เพราะไม่มีทางเลือก

แล้วใช้กับใคร
ก็ใช้กับพวกคุณนั่นแหละ

===============

📉 ภาพใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น

• โรงพยาบาลเอกชน → ถอนตัว
• โรงพยาบาลรัฐ → แบกเพิ่ม

👉 คนไข้ไหลเข้ารัฐมากขึ้น
👉 ภาระหนักขึ้นเรื่อยๆ

===============

🎯 เปรียบเทียบให้เห็นภาพที่สุด

บัตรทอง = เหมือน “บัตรกินข้าวฟรี” 🍽️

คุณกินได้ฟรี

แต่…

👉 คนถือเงินจ่ายร้าน
จ่าย “ไม่ครบ / ช้า / ขาด”

จะเกิดอะไรขึ้น?

• ร้านเอกชน → เลิกเข้าร่วม
• ร้านรัฐ → ฝืนเปิด ทั้งที่ทุนหมด

ลดต้นทุนด้วยวิธีต่างๆ

ข้าวกะเพรา…
อาจจะ "เน้นข้าว ลดหมู”
แล้วใส่ถั่วฝักยาวเยอะๆ แทน

แต่สุดท้าย…

👉 ร้านรัฐก็จะ “เริ่มพัง” อยู่ดี

===============

📌 แล้วตอนนี้กำลังมีอะไรเกิดขึ้นอีก?

เริ่มมีความพยายามจากบางฝ่าย
เช่น ทีมของ สว. บางท่าน

👉 ที่อยาก “ปฏิรูป” ระบบนี้

โดยเฉพาะองค์กรที่ถือเงินอย่าง สปสช.

ซึ่งต้องยอมรับตรงๆ ว่า

👉 เป็นองค์กรที่ “แตะต้องยากมาก”

และแทบไม่มีนักการเมืองคนไหนพูดถึง

===============

⚠️ แต่สิ่งที่เริ่มเห็นคืออะไร?

เมื่อเริ่มมีการตั้งคำถาม

👉 กลับมีการใช้ IO สร้างกระแส Fake news ว่า
“สว.จะล้มล้างบัตรทอง”

ทั้งๆ ที่…

❗ ไม่มีใครพูดแบบนั้นเลย

===============

📌 สิ่งที่ต้องแยกให้ออก

👉 “แก้คนคุมเงิน”
ไม่เท่ากับ
👉 “ล้มบัตรทอง”

เราไม่ได้จะเอาสิทธิ์ประชาชนออก

แต่กำลังพูดถึง…

👉 การจัดการ “คนถือกระเป๋าเงิน”
ให้ระบบมันอยู่ได้จริง

===============

🧠 ถ้าแยกตรงนี้ไม่ออก

สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ…

👉 คุณจะไปต่อต้าน
คนที่กำลังพยายามแก้ปัญหา
และปกป้องสิทธิ์ให้พวกคุณอยู่นะ

===============

🚨 สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่วันนี้

แต่คือ…

👉 วันที่โรงพยาบาล “แบกไม่ไหว”

วันนั้น

คำว่า “รักษาฟรี”
อาจจะยังอยู่

แต่…

👉 “ไม่มียา / ไม่มีอุปกรณ์ ให้รักษาแล้ว”

===============

📌 โพสต์นี้ไม่ได้อยากให้กลัว

แต่อยากให้ “เข้าใจ”

และเริ่มตั้งคำถาม

สุดท้ายนี้

👉 ประชาชนอย่างเรา
ควร “ตาสว่าง” กับทั้งระบบ

ไม่ใช่แค่เชื่อสิ่งที่ถูกพูด

แต่ต้องมองให้เห็นว่า

👉 อะไรคือ “ปัญหาจริง”
👉 อะไรคือ “ภาพที่ถูกสร้างขึ้น”“