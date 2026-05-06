เตือน ปชช. ตาสว่าง! หมอชี้ปฏิรูปบัตรทองต้อง 'แก้คนคุมเงิน' วอนอย่าหลงกล IO ปั่นกระแสล้มสิทธิ์

ฟรีแต่มีต้นทุน! 'นพ.ฒัชชณพงศ์' ชำแหละงบ 2 แสนล้านของระบบบัตรทอง ชี้เป้าปัญหาใหญ่ สปสช. จ่ายเงินคืนโรงพยาบาลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นเหตุให้เอกชนโบกมือลา ทิ้ง รพ.รัฐ รับเคราะห์หนักจนเสี่ยงกระทบมาตรฐานการรักษา พร้อมฟาดแรงถึงขบวนการ IO ที่สร้างข่าวปลอมปั่นกระแส 'ล้มสิทธิ์บัตรทอง' ย้ำชัดสิ่งที่ควรเร่งแก้คือ 'คนถือกระเป๋าเงิน' ไม่ใช่การตัดสิทธิ์ประชาชน เตือนหากไม่เร่งจัดการ วันข้างหน้าระบบอาจพังทลายจนไม่อาจกู้คืน
จากกรณี หลังโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยถอนตัวออกจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “บัตรทอง” ภายใต้การดูแลของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิบางส่วนต้องปรับเปลี่ยนหน่วยบริการ และอาจเผชิญความไม่สะดวกในการเข้ารับการรักษา
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 พ.ค. เพจ “หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า” หรือ นพ.ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ กุมารแพทย์ เฉพาะทางด้าน โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต (เด็กไอ หอบ ปอดอักเสบ หรือเด็กที่ต้องดูแลในไอซียู) ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น ชี้ถึงวิกฤตระบบบัตรทองในปัจจุบันกำลังเผชิญสัญญาณอันตรายจากการที่โรงพยาบาลเอกชนทยอยถอนตัว เนื่องจากหน่วยงานกลางอย่าง สปสช. จ่ายเงินคืนไม่ครบและล่าช้าจนแบกรับภาวะขาดทุนไม่ไหว ส่งผลให้ภาระหนักตกอยู่กับโรงพยาบาลรัฐที่ปฏิเสธคนไข้ไม่ได้
จนต้องลดต้นทุนด้วยการประหยัดยาหรือนำอุปกรณ์มาใช้ซ้ำซึ่งเสี่ยงต่อมาตรฐานการรักษา ซึ่งในขณะที่มีความพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณของ สปสช. เพื่อให้ระบบอยู่รอด กลับมีการบิดเบือนข้อมูลว่าเป็นการล้มล้างสิทธิ์บัตรทอง ดังนั้นประชาชนจึงควรแยกแยะระหว่างการ "แก้คนคุมเงิน" กับการ "ยกเลิกสิทธิ์" เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มสลายจนเหลือเพียงสิทธิ์รักษาฟรีที่ไม่มีคุณภาพหรือไร้ยารักษาในอนาคต ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“📌 สัญญาณเตือน…การล่มสลายของระบบบัตรทอง
ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
เมื่อโรงพยาบาลเอกชนแห่ “ถอนตัว” จากระบบนี้
โพสต์นี้อยากชวนทุกคนมามอง “บัตรทอง”
แบบตรงไปตรงมา
จะเล่าให้เห็นว่า…
ข้างในมันกำลังเกิดอะไรขึ้น
เพราะหลังจากนี้
เราจะเห็นข่าวแบบนี้ “มากขึ้นเรื่อยๆ”
และบอกได้เลยว่า
👉 คนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองทุกคน
จะได้รับผลกระทบนี้
ไม่ช้าก็เร็ว
ขึ้นอยู่กับว่า…
สิทธิ์บัตรทองของคุณอยู่ที่โรงพยาบาลไหน
(คนไทย >70% ใช้สิทธิ์นี้อยู่)
===============
💳 บัตรทอง = สิทธิ์ที่ดีมากของคนไทย
ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจน
👉 แค่มีสิทธิ์นี้
👉 เดินเข้าโรงพยาบาล
คุณก็ “ได้รับการรักษา”
โดยที่ “ไม่ต้องจ่ายเงินตรงหน้า”
นี่คือสิ่งที่ดี และควรมีอยู่จริง 👍
===============
❗ แต่คำว่า “ฟรี” มันไม่มีอยู่จริง
ทุกการรักษา มีต้นทุนเสมอ
• ค่ายา 💊
• ค่าอุปกรณ์ 🏥
• ค่าเครื่องมือแพทย์
• ค่าไฟ ค่าน้ำ 💡
• เงินเดือนบุคลากร 👩⚕️
👉 ทุกอย่างนี้ “มีคนต้องจ่าย”
โรงพยาบาลเป็นคน
“ออกเงินจ่ายให้คนไข้ไปก่อน”
แล้วค่อยไปเบิกคืนจาก
👉 สปสช. (คนถือกระเป๋าเงินของบัตรทอง)
===============
💰 สปสช. คือใคร?
👉 คือ “คนคุมเงิน” ของระบบนี้
และเงินก้อนนี้…
👉 มากกว่า 200,000 ล้านบาท/ปี
ใช่ครับ ฟังไม่ผิด "2 แสน ล้าน บาท"
หน้าที่คือ
👉 จ่ายเงินคืนให้โรงพยาบาล
เมื่อมีคนไข้มาใช้สิทธิ์บัตรทอง
===============
📉 ปัญหาคือ… สปสช. ทำกับโรงพยาบาลแบบนี้
👉 จ่ายไม่ครบ
👉 จ่ายช้า
👉 ไม่จ่ายเลย
🧠 ลองนึกภาพนี้นะครับ
คุณต้อง
👉 ควักเงินตัวเองซื้อของให้เพื่อนก่อน
เพื่อนบอกว่า
“เดี๋ยวค่อยมาเบิกคืนทีหลังนะ”
แต่พอไปเบิกจริง
• เพื่อนจ่ายคืนไม่ครบ
• บางอย่างไม่จ่ายเลย
• หรือเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
👉 ทำแบบนี้ทุกวัน
คุณจะยังอยากคบต่อไหม?
===============
🏥 โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมบัตรทอง เริ่มถอนตัว
เพราะ…
👉 อยู่ต่อ = ขาดทุน
และเขาเป็นเอกชน
เค้า “เลือกออกได้”
===============
🚨 แต่โรงพยาบาลรัฐ… ไม่มีสิทธิ์นั้น
👉 ถอนตัวไม่ได้
👉 ต้องอยู่ต่อ
👉 ต้องรับคนไข้ต่อ
ไม่ว่าจะขาดทุนแค่ไหน
===============
💣 แล้วอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเงินไม่พอ?
นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยเห็น
👉 โรงพยาบาล “เริ่มไม่มีเงินซื้อของ”
• ยาบางตัวเริ่มขาด
• อุปกรณ์บางอย่างต้องประหยัด
อุปกรณ์บางอย่างที่…
❗ จริงๆ “ควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง”
แต่ต้องยอม…
👉 ล้างแล้วใช้ซ้ำ
👉 ใช้ไปก่อน เพื่อให้ระบบยังเดินได้
ถามว่า “ควรไหม?”
👉 ไม่ควรเลย
แต่คำถาม คือ…
👉 “ก็ไม่มีเงิน แล้วจะให้ทำยังไง?”
บางโรงพยาบาล…
สภาพแทบไม่ต่างจากพื้นที่กันดาร
อุปกรณ์เก่า
ใช้ซ้ำ
ใช้จนหมดสภาพ
แต่ก็ต้องใช้… เพราะไม่มีทางเลือก
แล้วใช้กับใคร
ก็ใช้กับพวกคุณนั่นแหละ
===============
📉 ภาพใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น
• โรงพยาบาลเอกชน → ถอนตัว
• โรงพยาบาลรัฐ → แบกเพิ่ม
👉 คนไข้ไหลเข้ารัฐมากขึ้น
👉 ภาระหนักขึ้นเรื่อยๆ
===============
🎯 เปรียบเทียบให้เห็นภาพที่สุด
บัตรทอง = เหมือน “บัตรกินข้าวฟรี” 🍽️
คุณกินได้ฟรี
แต่…
👉 คนถือเงินจ่ายร้าน
จ่าย “ไม่ครบ / ช้า / ขาด”
จะเกิดอะไรขึ้น?
• ร้านเอกชน → เลิกเข้าร่วม
• ร้านรัฐ → ฝืนเปิด ทั้งที่ทุนหมด
ลดต้นทุนด้วยวิธีต่างๆ
ข้าวกะเพรา…
อาจจะ "เน้นข้าว ลดหมู”
แล้วใส่ถั่วฝักยาวเยอะๆ แทน
แต่สุดท้าย…
👉 ร้านรัฐก็จะ “เริ่มพัง” อยู่ดี
===============
📌 แล้วตอนนี้กำลังมีอะไรเกิดขึ้นอีก?
เริ่มมีความพยายามจากบางฝ่าย
เช่น ทีมของ สว. บางท่าน
👉 ที่อยาก “ปฏิรูป” ระบบนี้
โดยเฉพาะองค์กรที่ถือเงินอย่าง สปสช.
ซึ่งต้องยอมรับตรงๆ ว่า
👉 เป็นองค์กรที่ “แตะต้องยากมาก”
และแทบไม่มีนักการเมืองคนไหนพูดถึง
===============
⚠️ แต่สิ่งที่เริ่มเห็นคืออะไร?
เมื่อเริ่มมีการตั้งคำถาม
👉 กลับมีการใช้ IO สร้างกระแส Fake news ว่า
“สว.จะล้มล้างบัตรทอง”
ทั้งๆ ที่…
❗ ไม่มีใครพูดแบบนั้นเลย
===============
📌 สิ่งที่ต้องแยกให้ออก
👉 “แก้คนคุมเงิน”
ไม่เท่ากับ
👉 “ล้มบัตรทอง”
เราไม่ได้จะเอาสิทธิ์ประชาชนออก
แต่กำลังพูดถึง…
👉 การจัดการ “คนถือกระเป๋าเงิน”
ให้ระบบมันอยู่ได้จริง
===============
🧠 ถ้าแยกตรงนี้ไม่ออก
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ…
👉 คุณจะไปต่อต้าน
คนที่กำลังพยายามแก้ปัญหา
และปกป้องสิทธิ์ให้พวกคุณอยู่นะ
===============
🚨 สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่วันนี้
แต่คือ…
👉 วันที่โรงพยาบาล “แบกไม่ไหว”
วันนั้น
คำว่า “รักษาฟรี”
อาจจะยังอยู่
แต่…
👉 “ไม่มียา / ไม่มีอุปกรณ์ ให้รักษาแล้ว”
===============
📌 โพสต์นี้ไม่ได้อยากให้กลัว
แต่อยากให้ “เข้าใจ”
และเริ่มตั้งคำถาม
สุดท้ายนี้
👉 ประชาชนอย่างเรา
ควร “ตาสว่าง” กับทั้งระบบ
ไม่ใช่แค่เชื่อสิ่งที่ถูกพูด
แต่ต้องมองให้เห็นว่า
👉 อะไรคือ “ปัญหาจริง”
👉 อะไรคือ “ภาพที่ถูกสร้างขึ้น”“