เกินไปไหม? ชาวเน็ตสาดคำพูดดูถูกชาวคลองเตย หลังรวมตัวต้าน สส. ท้าตรวจฉี่-ไล่ให้ยอมรับความจริง

กลุ่มชาวคลองเตยฮือต้านคำอภิปราย ‘ด้อยค่าชุมชน’ แต่โลกออนไลน์กลับไม่เห็นใจ สาดคอมเมนต์วิจารณ์เดือดจนกลายเป็นการดูถูกเหยียดหยาม ทั้งไล่ไปตรวจปัสสาวะยกครัว จนถึงการขุดอดีตแฉซ้ำว่า ‘เป็นเรื่องจริงที่พูดไม่ได้’ กลายเป็นดราม่าสะท้อนช่องว่างระหว่างคนในพื้นที่กับสายตาคนนอกที่มองเข้ามาอย่างเจ็บปวด
สืบเนื่องจากการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรของ นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน ที่ระบุในเชิงว่า "ชุมชนแฟลตคลองเตยสามารถซื้อขายยาเสพติดได้ทุกที่ทุกเวลา" ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึงการใช้ถ้อยคำที่อาจเป็นการตีตราและกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยในเขตคลองเตย
ต่อมา นายภัณฑิล ได้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางส่วนตัวเพื่อ "ขอโทษชาวคลองเตย" โดยยอมรับว่าตนเองสื่อสารผิดพลาดที่มีลักษณะเหมารวม แต่ยืนยันว่าที่ต้องหยิบยกประเด็นนี้มาพูด เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ และต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก “พระโขนง บางนา” ได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์กลุ่มชาวคลองเตยรวมตัวกันออกมาแสดงพลังต่อต้านคำพูดของ สส. รายดังกล่าว โดยระบุว่าการอภิปรายว่าคลองเตยหาซื้อยาเสพติดง่ายนั้น เป็นการ "ด้อยค่า" และทำลายชื่อเสียงอันดีงามของชุมชนที่สั่งสมมานาน พร้อมเรียกร้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบที่มากกว่าเพียงการโพสต์ข้อความ
อย่างไรก็ตาม กระแสในโลกออนไลน์กลับมีความเห็นที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง จากการตรวจสอบความคิดเห็นใต้โพสต์ข่าวพบว่า มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิกลุ่มผู้ประท้วง และยืนยันว่าปัญหาที่ สส. อภิปรายนั้นคือเรื่องจริง อาทิ "การจะแก้ปัญหาได้ ต้องยอมรับก่อนว่ามีปัญหาอยู่จริง", "ไม่จริงตรงไหน เอาปากกามาวง" กูทำงานอยู่คลองเตย ยืนยันว่าจริง", "เป็นแหล่งพักยาเลยละ เคยอยู่มาแล้วจนอยู่ไม่ได้" "ท้าให้ตรวจปัสสาวะทุกบ้านเลย กล้าหรือเปล่า"