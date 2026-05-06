พนักงานขายรถแบรนด์ดังไล่ลูกค้า "ไปเก็บเงินก่อนค่อยมาซื้อ" หลังเปรยดอกเบี้ยสูง ล่าสุดโดนพักงานแล้ว

Tesla Thailand สั่งพักงานพนักงานสาวแบบไม่มีกำหนด หลังหลุดปากบอกลูกค้าให้ “ไปเก็บเงินก่อนค่อยมาซื้อ” ขณะเข้าไปสอบถามเรื่องเงินดาวน์และดอกเบี้ย ด้านบริษัทรุดขอโทษ ยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
เมื่อวันที่ 4 พ.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์สุดอึ้ง หลังเข้าไปสอบถามข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อดัง แต่กลับโดนพนักงานขายไล่ให้เจ้าตัว "กลับไปเก็บเงินก่อน แล้วค่อยมาซื้อ"
โดยผู้โพสต์เล่าว่า “เมื่อวานเจอประสบการณ์ TA ไม่ค่อยโอเคเท่าไรครับ ที่ห้างแถวบางใหญ่ เป็น TA สาว ผมกับครอบครัว (แฟนและลูก) เข้าไปสอบถามเรื่องเงินดาวน์ และดอกเบี้ย เลยถาม TA ไปว่า เห็นดอกเบี้ยในการผ่อนสูงจัง แค่นี้เองคับ ทาง TA ตอบกลับมาว่า “กลับไปเก็บเงินก่อนนะคะ แล้วค่อยมาซื้อ” ซึ่งไม่น่าเป็นคำพูดที่ใช้ในบทสนทนากับลูกค้าแบบนี้นะครับ เข้าใจความหมายของ TA เค้านะครับ อยากได้ดอกเบี้ยถูกก็ดาวน์เยอะผ่อนน้อย แต่ไม่ควรใช้คำพูดแบบนี้ที่เหมือนดูถูกลูกค้านะ“
พร้อมอัพเดทล่าสุดว่า “ทางเทสล่า ได้โทรมาขอโทษเมื่อตอนเช้า ล่าสุดเวลาช่วง 15.00 น. ทางเทสล่า ได้โทรมาแจ้งว่า ทางเทสล่าได้ตรวจสอบพนักงานและตอนนี้ได้ทำการพักงานพนักงานคนนั้นอย่างไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก ครับ
ทางเทสล่า ประเทศไทย ได้โทรติดต่อมาขอโทษแล้วครับ และทางผู้ใหญ่กำลังนำเรื่องเข้าประชุม”