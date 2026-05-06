CEA ร่วมกับ ASA ปลุกพลัง “นักออกแบบไทย” เปิดเวทีประกวดแบบ “CEA x ASA : PROMPT-PLACE Design Competition” ปั้นโจทย์จริงสู่ “งานออกแบบพื้นที่สาธารณะยุคใหม่” ใน 4 ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “CEA x ASA : PROMPT-PLACE Design Competition” ภายใน “งานสถาปนิก’69 สติมา : ปัญญา : พร้อม(ท์)” เวทีประกวดแบบที่เปิดโอกาสให้ “นักออกแบบไทย” (Rising Stars) นำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม “พื้นที่สาธารณะยุคใหม่” ใน 4 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออก – ท่าเรือบ้านก๋ง คลองสามย่าน จังหวัดระยอง, ภาคเหนือ – ริมแม่น้ำน่าน ย่านตลาดใต้ จังหวัดพิษณุโลก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – สวนสาธารณะสระแก้ว บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และภาคใต้ – เมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กิจกรรมนี้มุ่งสร้างเวทีการแข่งขันเชิงวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เปิดกว้างสำหรับสถาปนิกและนักออกแบบรุ่นใหม่ รวมถึงนิสิตนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ ให้ได้แสดงศักยภาพและพิสูจน์ฝีมือด้านการออกแบบผ่านโจทย์ที่เชื่อมโยงกับบริบทเมืองจริง
“PROMPT-PLACE” เวทีเฟ้นหา “นักออกแบบไทย” (Rising Stars) จากโจทย์จริงใน 4 ภูมิภาค CEA ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เล็งเห็นบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในฐานะกลไกหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสาขาบริการสถาปัตยกรรม ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 7.7 พันล้านบาท (ปี 2567) สะท้อนศักยภาพและทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน “นักออกแบบไทย” ก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งด้านคุณภาพผลงานและความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
ขณะที่ “นักออกแบบรุ่นใหม่” ในกลุ่ม Rising Stars นับเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการออกแบบไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เวทีการแข่งขันเชิงวิชาชีพ “CEA x ASA : PROMPT-PLACE Design Competition” ที่ CEA ร่วมกับ ASA จัดขึ้น จึงมีบทบาทในการวางรากฐาน “มาตรฐานวิชาชีพ” ให้กับคนรุ่นใหม่ พร้อมสร้างการยอมรับในวงการ และต่อยอดสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยต่อไปในอนาคต
กิจกรรม “CEA x ASA : PROMPT-PLACE Design Competition” นำเสนอแนวคิด “PLACE” ที่เชื่อมโยงการออกแบบเข้ากับบริบทพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในพื้นที่ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายนักออกแบบ และภาคประชาชน โดยรับฟังความคิดเห็นและเก็บข้อมูลเชิงลึก (Insights) เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็น “โจทย์การประกวดแบบ (Design Competition Brief)” ที่สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละภูมิภาค รวม 4 โจทย์ที่ท้าทายทั้งแนวคิด ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม สำหรับผลงานออกแบบของทีมผู้ชนะ จะได้รับการพัฒนาและต่อยอดเป็น “แบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์” ที่พร้อมนำไปใช้จริงในพื้นที่ และส่งมอบให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนสู่การใช้งานในอนาคตต่อไป
นายไชยยง รัตนอังกูร ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า CEA เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยมุ่งสนับสนุนทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสรรค์อย่างรอบด้าน CEA เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้าน “ความคิดสร้างสรรค์” สูง ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างทางรอดให้กับสังคมในระยะยาว สำหรับมิติของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาการออกแบบและสถาปัตยกรรม มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน “การออกแบบที่ดี” ไม่เพียงทำให้ “เมืองน่าอยู่” ขึ้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่การลงทุนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน CEA จึงได้ร่วมกับ ASA จัดกิจกรรมประกวดแบบ “CEA x ASA : PROMPT-PLACE Design Competition” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้พิสูจน์ศักยภาพจากโจทย์จริงของเมือง และผลักดันให้งานออกแบบก้าวสู่การเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม
“CEA เชื่อว่าการประกวดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเฟ้นหาผลงานที่ดีที่สุด แต่เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการต่อยอด งานออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นโจทย์จริง และต่อยอดเป็นโมเดลต้นแบบ “พื้นที่สาธารณะยุคใหม่” ที่สามารถพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างและใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อไป”
นายอเส สุขยางค์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่ากิจกรรมนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของบทบาทวิชาชีพสถาปนิก จาก “ผู้ออกแบบอาคาร” สู่ “ผู้ออกแบบระบบชีวิตของเมือง” โดยไม่เพียงให้ความสำคัญเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรม แต่ยังรวมถึง “ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่” งานออกแบบในเวทีนี้จึงต้องตอบโจทย์การใช้งานจริง เชื่อมโยงบริบทชุมชน และสามารถพัฒนาเป็นโครงการที่เกิดขึ้นได้จริงในอนาคต ASA มุ่งหวังที่จะเห็นงานออกแบบที่สร้างคุณค่าใหม่ให้พื้นที่ และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับชุมชน พร้อมกันนี้ เราเชื่อมั่นว่ามีสถาปนิกและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพ และเวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่
สำหรับรางวัล แบ่งออกเป็นภูมิภาคละ 4 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศหนึ่ง 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละภูมิภาค จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็น “แบบก่อสร้าง” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาเมืองในอนาคต
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEAร่วมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศในแต่ละภูมิภาค ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ พื้นที่เป้าหมาย ย่านตลาดใต้ ริมแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
ผลงาน PHIT โดย คุณกฤตธิ หิรัญรัศ จาก Unparalleled
รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออก พื้นที่เป้าหมาย เมืองแกลง จังหวัดระยอง
ผลงาน ศาลาประแสร์ เอนกประสงค์ โดย คุณพิศุทษ์ วิชัยฉันท์
รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เป้าหมาย สวนสาธารณะสระแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลงาน Cru Mueng Cool Living Clue Creation โดย คุณบัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย จาก บริษัท ไม้บรรทัด ดีไซน์ จำกัด
รางวัลชนะเลิศ ภาคใต้ พื้นที่เป้าหมาย บ้านเลขที่ 124 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ผลงาน Library of Kuapa THE REIMAGINATION OF HOUSE NO.124 โดย คุณชวณัฐ ปัญญาใหญ่ และคุณทรงพล ศักดาศักดิ์