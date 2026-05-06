PULL&BEAR เผยโฉมสโตร์สาขาใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ณ เมกาบางนา

Pull&Bear (พูลแอนด์แบร์) เดินหน้าขยายอาณาจักรแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เปิดร้านสาขาใหม่ล่าสุด ณ เมกาบางนา ชั้น 1 ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์ ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะทำให้การชอปปิ้งทั้งสนุกและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ร้านสาขาใหม่แห่งนี้มีขนาดพื้นที่กว่า 624 ตารางเมตร ด้วยคอนเซ็ปต์การออกแบบในสไตล์เรียบง่าย ลดทอนรายละเอียดอย่างมีชั้นเชิง พร้อมดีไซน์การจัดแสดงเสื้อผ้ารูปแบบใหม่ ซึ่งช่วยเปิดมุมมองของพื้นที่ให้มีความโปร่งและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผสานเข้ากับการตกแต่งภายในร้านที่เลือกใช้พื้นผิวสีขาว วัสดุโลหะ และองค์ประกอบส่องสว่างเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ Pull&Bear พร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งที่ลื่นไหลและทันสมัย ด้วยการนำจอดิจิทัลแบบปรับตำแหน่งได้มาใช้ในการสื่อสารภายในร้าน พร้อมติดตั้งระบบชำระเงินด้วยตนเองแบบมีพนักงานคอยดูแล (assisted self-checkout) รวมไปถึงจุดรับและคืนสินค้าอีกด้วย การจัดวางสินค้าในร้านแบ่งออกเป็นโซนตามแต่ละธีม โดยมีเครื่องประดับและรองเท้าเป็นสินค้าที่ช่วยเติมเต็มคอลเลกชันเสื้อผ้าให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโซนสินค้าคอลเลกชันย่อยที่แบรนด์คัดสรรมาหลากหลายสไตล์ เช่น Preppy, Urban และ Vintage เพื่อให้เหล่าสาวกของแบรนด์ได้ชอปปิ้งสนุกยิ่งขึ้น
ร้านสาขาใหม่ ณ เมกาบางนา ยังมาพร้อมคอลเลกชันล่าสุดสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ที่แต่ละไอเท็มสะท้อนตัวตนของ Pull&Bear ที่เปี่ยมไปด้วยความเยาว์วัยของหนุ่มสาว สดใส มีชีวิตชีวา ผ่านพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การชอปปิ้งที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม และความหลากหลายอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับ PULL&BEAR
Pull&Bear ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 ด้วยแนวคิดในการสร้างแบรนด์แฟชั่นระดับสากลสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เปิดรับสิ่งรอบตัว ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ และมีไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานกับชุมชนของตนเองอย่างกลมกลืน
ด้วยเป้าหมายดังกล่าว Pull&Bear จึงนำเสนอเทรนด์แฟชั่นระดับโลกที่ทันสมัย ผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมสตรีท และคลับแฟชั่น ผ่านการตีความใหม่ในสไตล์เฉพาะของแบรนด์ เพื่อนำมาตีความใหม่ให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ใช้งานง่าย และเข้ากับชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง Pull&Bear เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับลูกค้าอยู่เสมอ โดยเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงติดตามเทรนด์ด้านศิลปะและดนตรีอย่างใกล้ชิด คอลเลกชันของแบรนด์มีวางจำหน่ายในกว่า 200 ตลาดทั่วโลก ผ่านแพลตฟอร์มที่ผสานการขายหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ www.pullandbear.com
เกี่ยวกับ AL-FUTTAIM GROUP
Al-Futtaim Group Thailand (อัลฟูลเทม กรุ๊ป ประเทศไทย) เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้เครือ Inditex Group ในประเทศไทย ซึ่งดูแลแบรนด์ต่างๆ เช่น Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho และ Zara Home โดย Al-Futtaim เป็นกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง ซึ่งได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ทั้งจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สวีเดน ฝรั่งเศส เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ รวมไปถึงในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งยานยนต์ ค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน