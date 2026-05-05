“จินดาสมุนไพร” ชูภูมิปัญญาไทย ดัน "ใบหมี่" ขึ้นแท่นนวัตกรรมแก้ผมร่วง บุกตลาดเฮลธ์แอนด์บิวตี้ หนึ่ง Soft Power สมุนไพรไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จินดาสมุนไพร แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย ประกาศความสำเร็จในการยกระดับ “ใบหมี่” พืชพื้นบ้านไทย สู่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับพรีเมียม ชูจุดเด่นสูตรลับเฉพาะที่สืบทอดจากภูมิปัญญาโบราณ มุ่งตอบโจทย์ผู้มีปัญหาผมร่วงและหนังศีรษะ

นายไชยกร นิธิคณาวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท จินดาสมุนไพร จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการนำสมุนไพรไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะการใช้ "ใบหมี่" ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่มีสรรพคุณเด่นในการบำรุงเส้นผมมาอย่างยาวนาน นำมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้ได้สารสกัดที่สะอาด ปลอดภัย และคงประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์ของจินดาสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยคุณสมบัติของใบหมี่ที่ช่วยแก้ปัญหาเส้นผมได้อย่างตรงจุด การเสริมความแข็งแรงให้รากผม ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมอย่างเห็นผล
ลดอาการคันและรังแคด้วยกลไกธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีรุนแรง ให้ผมมีน้ำหนัก นุ่มลื่น จากใบหมี่ พืชพันธุ์ธรรมชาติ

ปัจจุบันจินดาสมุนไพรไม่เพียงแต่ครองใจผู้บริโภคในประเทศผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดและร้านค้าชั้นนำ และยังได้มีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ รัสเซีย และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงตลาดยุโรป อย่างสหราชอาณาจักร ที่ให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากประเทศไทยเป็นอย่างดี รวมถึงตลาดในประเทศจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 (เซเว่นออนไลน์)
ร้านตำรับไทย ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ยังมีช่องทางออนไลน์ Lazada Shopee TikTok เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคได้มีช่องทางหลากหลายมากขึ้น รวมถึงยังได้รุกตลาด OEM อีกด้วย

การผลักดันใบหมี่ของจินดาสมุนไพรในครั้งนี้ ถือเป็นโมเดลตัวอย่างของการนำ Soft Power ด้านภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเวทีโลก มุ่งเน้นการใช้สูตรดั้งเดิมผสมผสานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน












"จินดาสมุนไพร" ชูภูมิปัญญาไทย ดัน "ใบหมี่" ขึ้นแท่นนวัตกรรมแก้ผมร่วง บุกตลาดเฮลธ์แอนด์บิวตี้ หนึ่ง Soft Power สมุนไพรไทย
