“ซูเลียน” จุดพลังความสำเร็จทั่วไทย เปิดมหกรรม “THE SUCCESS VISION” พลิกวิสัยทัศน์ธุรกิจ สู่ชีวิตที่คุณเลือก รวมพลังผู้นำธุรกิจระดับประเทศ เดินสายสร้างแรงบันดาลใจ 3 จังหวัดใหญ่ทั่วไทย

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว “โอกาส” คือหัวใจสำคัญของการสร้างอนาคต และนี่คือเหตุผลที่ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เปิดมหกรรมสัมมนา “THE SUCCESS VISION” ภายใต้แนวคิด “พลิกวิสัยทัศน์ธุรกิจ สู่ชีวิตที่คุณเลือก” เวทีรวมพลังความรู้ แรงบันดาลใจ และประสบการณ์จริงจากสุดยอดผู้นำธุรกิจเครือข่ายระดับประเทศ ผ่านโปรแกรมพิเศษ OPP Business Solution ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายแนวคิดใหม่ในการสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ และสร้างชีวิตที่มั่นคงในยุคใหม่
งาน “THE SUCCESS VISION” จัดต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 ครอบคลุมทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งต่อแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดมุมมองใหม่ด้านการตลาด การสร้างทีม การพัฒนาศักยภาพผู้นำ และการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Branding) จากผู้นำตัวจริงที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
เริ่มต้นเวทีแรก วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารจิรธนา บริษัท ซูเลียน สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นำโดย ณัฐชานนท์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด, ธนเมศฐ์ จุลล์จักรวงศา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, วลัญช์กร จุลล์จักรวงศา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค, ปราโมทย์ คงชัย RCD, ควรคิด แดงคงแก้ว RCD, ยงเกียรติ พฤฒิวรกุลชัย CDM, และ อภิชาติ ทิศรักษ์ RCM
ต่อเนื่องกับเวทีภาคเหนือ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 12.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง พบกับ ณัฐชานนท์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด, วลัญช์กร จุลล์จักรวงศา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค, วิมุกดา ภูทับทิม MASTER RCD, ดร.ชาญชัย เจ้ยชุม MASTER RCD, วิลินรัตน์ ยานยา RCD และ ชายแดน ภูทับทิม RCD
ปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่กับเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา12.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม นำโดย ณัฐชานนท์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด, ธนเมศฐ์ จุลล์จักรวงศา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, วลัญช์กร จุลล์จักรวงศา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค, วิสิตกมล จุลล์จักรวงศา ผู้อำนวยการศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิมุกดา ภูทับทิม MASTER RCD, วีระศักดิ์ ราชเดิม RCD, พิเชษฐ ทิศรักษ์ RCM และ กิตติ์ชญาห์ ภูทับทิม SPECIAL GUEST
ไฮไลต์สำคัญของ “THE SUCCESS VISION” คือการรวมตัวของผู้นำตัวจริงที่พร้อมถ่ายทอดแนวคิด กลยุทธ์ และประสบการณ์สู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ผู้เข้าร่วมกล้าคิด กล้าลงมือทำ และกล้าเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวเอง พร้อมกิจกรรมพิเศษและสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลภายในงาน
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ผ่านผู้นำเครือข่ายซูเลียนทั่วประเทศ ทุกที่นั่งมีจำนวนจำกัด