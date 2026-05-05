อุทาหรณ์สายเที่ยว! จองรีสอร์ทผ่านแอปฯ ถึงที่พักกลายเป็นที่ร้าง ผ้ายันต์แปะหราจนต้องเผ่น (ชมคลิป)

กลายเป็นไวรัลเตือนภัยนักท่องเที่ยว เมื่อสาวรายหนึ่งแชร์ประสบการณ์สุดหลอนผ่าน TikTok หลังพาครอบครัวไปเที่ยวทะเล แต่กลับเจอ “รีสอร์ทร้าง” ที่จองผ่านแอปฯ ดัง แถมบรรยากาศสุดวังเวงจนต้องรีบหนีออกกลางดึก ยอมทิ้งเงินดีกว่าเสี่ยงอันตราย กลายเป็นอุทาหรณ์แรง อย่าเชื่อรีวิวเก่าโดยไม่เช็กข้อมูลล่าสุด
วันนี้ (5 พ.ค.) กลายเป็นไวรัลเตือนภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อผู้ใช้งาน TikTok ชื่อบัญชี @ammie.6539 ได้ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์สุดหลอนและหดหู่ที่สุดในชีวิต หลังวางแผนพาสมาชิกในครอบครัวและลูกตัวน้อยไปพักผ่อนริมทะเล แต่สิ่งที่เจอไม่ตรงปกอย่างแรง เพราะที่พักที่จองไว้กลายเป็นรีสอร์ทร้าง
โดยเจ้าของโพสต์เล่าว่า เธอตั้งใจพาลูกมาเที่ยวทะเลและพยายามหาที่พักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จองโรงแรมชื่อดัง โดยมีเงื่อนไขว่าอยากให้ลูกได้เล่นน้ำทะเล ซึ่งในช่วงที่เธอเดินทาง ที่พักส่วนใหญ่เต็มหมด เหลือเพียงที่นี่แห่งเดียว ประกอบกับเช็กใน Google Maps แล้วพบว่ามีการรีวิวและดูมีตัวตนจริง จึงตัดสินใจกดจองทันที
แต่ความผิดปกติเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อเดินทางไปถึง พบทางเข้าเต็มไปด้วยดินทรายและป่ารกชัฏ วนหาทางเข้าไม่พบ จนต้องเข้าไปสอบถามที่พักข้างๆ โดยเจ้าของที่พักข้างๆ แจ้งว่า รีสอร์ทที่เธอจองนั้นปิดตัวไปแล้ว เนื่องจากเจ้าของเป็นชาวต่างชาติที่หนีกลับประเทศไปกว่า 5 เดือน ทิ้งให้ร้าง และมีนักท่องเที่ยวหลงเชื่อจองผ่านแอปฯ มาติดกับแบบนี้หลายรายแล้ว
เนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้ว และทำเลดังกล่าวค่อนข้างเปลี่ยว เธอจึงไม่อยากเสี่ยงขับรถออกไปหาที่ใหม่ เจ้าของที่พักข้างๆ จึงเสนอห้องพักบังกะโลให้ในราคาคืนละ 500 บาท เพื่อแก้ขัดไปก่อน ทว่า เมื่อเดินไปถึงหน้าห้องพัก ความรู้สึกปลอดภัยกลับหายวับไปทันที เพราะที่ ประตูห้อง มีการติด ผ้ายันต์ รูปท้าวเวสสุวรรณ และเครื่องรางต่างๆ ไว้เต็มไปหมด จนทำให้เธอรู้สึกใจคอไม่ดี
"มันน่ากลัวจริงๆ กลัวทั้งคน กลัวทั้งผี บรรยากาศหาดที่ไปเล่นน้ำก็ไม่มีคนเลยสักคนเดียว" เจ้าของโพสต์ระบุ
หลังจากพาลูกลงไปเล่นน้ำตามความตั้งใจได้เพียงครู่เดียว เธอตัดสินใจพาครอบครัวขึ้นมาเก็บกระเป๋าและขับรถออกจากพื้นที่ทันที โดยยอมเสียเงินฟรีดีกว่าต้องนอนผวาทั้งคืน เพราะมองว่าหากอยู่จนดึกจะยิ่งอันตรายและน่ากลัวกว่าเดิม
ทั้งนี้ ฝากบทเรียนเตือนภัยนักท่องเที่ยว
1.อย่าไว้ใจแอปฯ 100% บางครั้งระบบอาจไม่มีการอัปเดตสถานะที่พักที่ปิดกิจการไปแล้ว
2.เช็กโซเชียลฯล่าสุด ควรตรวจสอบ Page Facebook หรือรีวิวที่เป็นปัจจุบัน (หลักวันหรือหลักเดือน)
3.โทรเช็กก่อนเดินทาง หากเป็นไปได้ควรโทรศัพท์ยืนยันกับทางที่พักโดยตรงก่อนโอนเงินหรือเดินทางไปถึง
เรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีว่า แม้จะมีรีวิวในอดีต แต่ปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เสมอ
