มีคนบุกทำร้าย "สายเชีย" หลังมีประเด็นถอนตัวจาก "หาดทรายขาว"

วันนี้ (5 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจทนายอั๋น บุรีรัมย์ โพสต์เฟซบุ๊ก "ด่วนน : สายเชีย มีคนพยายามทำร้ายร่างกาย+โทรศัพท์+ฉีกเอกสาร+ด่าทอ+ขัดขวาง เหตุเกิดที่ สนง.ที่ดินฯ #หลังทราบว่ามีชื่อเป็นเจ้าของโฉนด+หนี้ ทนายอั๋น สั่งลุยคัดเอกสาร ทวงสิทธิ ตามกฎหมาย #เดียวเจอกัน ที่ดิน+สภ.นครชัยศรี"
ต่อมา โพสต์ว่า "กรณีคุณ สายเชีย เรานัดประชุม ปรึกษากัน เย็นนี้ #รายละเอียดนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ รวมถึงแนวทางคดี ทั้งในส่วนที่ถูก ประทุษร้าย+และในส่วน หาดทรายขาว จะให้จบภายในวันนี้ครับ #รวมถึงการทำหน้าที่ของทนายอั๋น ด้วย"
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา สายเชีย วงศ์วิโรจน์ เจ้าของสโลแกน "จน เครียด กินเหล้า" สตั๊นท์แมนชาวไทย ที่มีผลงานระดับโลก ร่วมงานกับนักแสดงฮอลีวูดมากมาย ได้เดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อลงบันทึกประจำวัน ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หาดทรายขาว อีกต่อไป โดยยอมรับว่า ตนเป็นแค่นอมินี รับหน้าที่ออกหน้าว่าเป็นเจ้าของ เพื่อดึงดูดให้คนมาเที่ยว จนประสบความสำเร็จ มีคนมาเที่ยวชมมากมาย
ทุ่มเททุกอย่างจนไม่มีเงินเหลือ รถโดนยึด ประกอบกับตอนนี้ไม่มีใครจ้างงานแสดง เป็นหนี้เป็นสิน จึงเกิดความเครียด.