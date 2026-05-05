ไทยพีบีเอส จับมือ สสส. - สคล. เปิดศึกวอลเลย์บอล “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS ครั้งที่ 7

ไทยพีบีเอส ผนึกกำลัง สสส., สคล. และภาคี จัดการแข่งขัน VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026 ชิงแชมป์ประเทศไทย เดินหน้าสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กลุ่ม LGBTQIAN+ พร้อมรณรงค์สังคมไร้แอลกอฮอล์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ประเดิมสนามแรก 24 พ.ค. ชมสดผ่านทุกแพลตฟอร์มไทยพีบีเอส
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรและภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา “VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026” ชิงแชมป์ประเทศไทย ปีที่ 7 โดยมี นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยี, รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1, นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม และนายไพรัตน์ ใจบุญ ผู้จัดการเอ็มพลัส สาขากรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการแข่งขัน VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยี กล่าวว่า ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026 ต่อเนื่องมาถึงซีซันที่ 7 ซึ่งสิ่งสำคัญที่มุ่งเน้นไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันกีฬา แต่คือการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนักกีฬาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) ได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับ ควบคู่การขับเคลื่อนสังคมปลอดภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมเสี่ยง
“ไทยพีบีเอสพร้อมใช้ศักยภาพสื่อในทุกแพลตฟอร์ม ร่วมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความเท่าเทียม พร้อมทั้งรณรงค์ให้สังคมไทยห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การส่งเสริมให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมกีฬานี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน” นายอดิศักดิ์ กล่าว
การแข่งขัน VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026 ในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 สนาม ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ก่อนปิดท้ายด้วยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยแต่ละสนามเปิดรับทีมเข้าร่วมจำนวน 12 ทีม เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสู่ระดับประเทศ ดังนี้
•สนามที่ 1 วันที่ 23-24 พ.ค. 2569 โซนภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
•สนามที่ 2 วันที่ 30-31 พ.ค. 2569 โซนภาคกลาง โรงเรียนกีฬาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
•สนามที่ 3 วันที่ 13-14 มิ.ย. 2569 โซนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
•สนามที่ 4 วันที่ 20-21 มิ.ย. 2569 โซนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
•สนามที่ 5 วันที่ 11-12 ก.ค. 2569 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
ภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากตัวแทนนักกีฬาและแขกรับเชิญพิเศษ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น และ โกโก้-กกกร เบญจาธิกูล มาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในฐานะตัวแทนของความหลากหลายทางเพศ ทั้งในมิติของการใช้ชีวิตและเส้นทางในวงการกีฬา โดยย้ำถึงความสำคัญของกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แสดงออกถึงศักยภาพ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม LGBTQIAN+
VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และยังเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คนในสังคม สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกแมตช์ผ่าน ทุกแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอส ทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Live, Facebook @ThaiPBS, YouTube Thai PBS และ TikTok @ThaiPBS และสามารถติดตามกิจกรรมประจำสัปดาห์เพิ่มเติมได้ทาง LINE @ThaiPBS