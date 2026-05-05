ฮือฮา! สาวโพสต์ถามวิธีขน "ไข่แก้บน" 10 ล้านฟอง หลังบริษัทกำไรทะลุ 3,000 ล้านบาท

ฮือฮาหนัก หลังหญิงสาวรายหนึ่งตั้งคำถามสุดพีกขอวิธีขน “ไข่ไก่ 9,999,999 ฟอง” จากกรุงเทพฯ ไปฉะเชิงเทรา ก่อนเฉลยว่าต้องนำไป “แก้บน” ตามสัญญาที่ดันสำเร็จจริง งานนี้ไม่ใช่แค่จำนวนไข่ แต่ยังพีกไปอีกขั้นเมื่อชาวเน็ตขุดพบกำไรบริษัทพุ่งแตะระดับ “พันล้าน” จุดกระแสทั้งอึ้งทั้งฮา แห่แนะสารพัดวิธี
วันนี้ (5 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นไวรัลสุดแปลกในโลกโซเชียลฯ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก "ความรู้รอบตัว" เพื่อขอคำปรึกษาที่ทำเอาคนอ่านถึงกับต้องขยี้ตาซ้ำ โดยเธอถามว่า "หากต้องการขนไข่ไก่จำนวน 9,999,999 ฟอง จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีความเป็นไปได้ไหม และต้องดำเนินการอย่างไร?"
โดยในตอนแรก สมาชิกในกลุ่มต่างสงสัยว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการ "ปั่นกระแส" หรือไม่ แต่หลังจากมีการสอบถามเพิ่มเติม เจ้าของโพสต์ได้เข้ามาเฉลยที่มาที่ไปว่า เรื่องนี้เกิดจากการที่เธอเคย "บนบาน" ไว้แบบไม่ตั้งใจเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัท โดยระบุว่าหากยอดกำไรถึงเป้าจะนำไข่ไก่เกือบ 10 ล้านฟองไปแก้บน ซึ่งปรากฏว่าผลประกอบการดันพุ่งสูงเกินคาด จนทำได้ตามเป้าจริงๆ เธอจึงต้องหาทางทำตามสัญญาที่ให้ไว้
ทั้งนี้ ได้มีชาวเน็ตเปิดวาร์ปกำไรมหาศาลสู่ที่มาของไข่หลักสิบล้าน สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตตกตะลึงยิ่งกว่าจำนวนไข่ คือการคาดการณ์ถึง "ผลกำไร" ของบริษัทนี้ โดยมีผู้เข้าไปตรวจสอบโปรไฟล์ของเจ้าของโพสต์และพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า กำไรของบริษัทเธอพุ่งสูงถึงหลักร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคำนวณเป็นเงินไทยแบบขั้นต่ำคือ 3,000 ล้านบาท จึงไม่แปลกใจที่เธอจะมีกำลังทรัพย์เพียงพอในการกว้านซื้อไข่ไก่มูลค่าหลายสิบล้านบาทเพื่อแก้บนในครั้งนี้
แต่เนื่องจากจำนวนไข่เกือบ 10 ล้านฟองถือเป็นปริมาณที่มหาศาลเกินกว่ารถบรรทุกทั่วไปจะรับไหว สมาชิกในกลุ่มจึงเข้ามาให้คำแนะนำกันอย่างคึกคัก เช่น มีการแนะนำโดยคำนวณจริงจังด้วย "Modular Trailer": ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาให้ข้อมูลเชิงเทคนิคว่า หากต้องการขนไข่ 9,999,999 ฟองให้หมดภายใน "เที่ยวเดียว" อาจต้องใช้รถ Modular Trailer แบบ Side by Side (วางคู่ขนาน) โดยคำนวณจากการใช้ตะกร้าไข่ที่วางซ้อนสูง 4 เมตร (ประมาณ 75 แผงต่อตั้ง) ซึ่งจะได้ไข่ 40,500 ฟองต่อแถว สรุปแล้วอาจต้องใช้รถที่มีความยาวถึง 58 เพลา (axle lines) และมีความยาวรวมกว่า 86 เมตรเลยทีเดียว หรือแนะนำให้แบ่งแก้บนเป็นงวดๆ ครั้งละหลักหมื่นฟองจนกว่าจะครบ เพื่อลดปัญหาด้านการขนส่งและการเน่าเสีย หรือดีลยักษ์ใหญ่ ให้ติดต่อโดยตรงกับซัปพลายเออร์หรือฟาร์มไข่ไก่เจ้าใหญ่ เพื่อให้บริหารจัดการระบบ Logistics จากหน้าฟาร์มไปยังจุดแก้บนโดยตรง หรือแก้เคล็ดสายฮา บางส่วนแนะนำแบบติดตลกแต่ใช้ได้จริงว่า ให้ถวาย "แม่ไก่" ไปเลย แล้วให้แม่ไก่ค่อยๆ ออกไข่จนครบตามจำนวนที่บนไว้
ทั้งนี้ เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความประหลาดใจในเรื่องของจำนวนไข่ แต่ยังทำให้หลายคนทึ่งในพลังของการ "มูเตลู" ที่มาพร้อมกับความสำเร็จทางธุรกิจระดับพันล้านอีกด้วย