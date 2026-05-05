“กรมการแพทย์” เตือน "แมงกินฟัน" ไม่มีจริง ยันฟันผุเกิดจากแบคทีเรีย ไม่ใช่พยาธิ

สาวโชว์ดึง “แมงกินฟัน” หลุดเป็นสิบตัว อ้างไม่ต้องง้อหมอ ล่าสุดกรมการแพทย์ออกโรงเตือน อย่าหาทำ! ยันฟันผุเกิดจากแบคทีเรีย ไม่ใช่หนอนพยาธิ ชี้แชร์มั่วเสี่ยงติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นเป็นหนอง
จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยภาพและข้อความระบุถึงการรักษา “แมงกินฟัน” ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีตัวแมงกินฟันหลุดออกมา ระบุว่า “ปวดฟันอย่างทรมานมาสามวันแล้ว ขอบคุณหมอรวยที่ช่วยให้หายปวดหายทรมาน เอาตัวแมงกินฟันออกคนละ 14/15 ตัว น่าเกลียดน่ากลัวมากๆ ใครแมงกินฟันปวดฟัน ฟันผุมาทางนี้เด้อช่วยได้จริงๆ ไม่ต้องถอนฟัน”
ล่าสุดวันนี้ (5 พ.ค.) สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้ออกมาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลวงที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการรักษาฟันผุด้วยวิธีการต่างๆ โดยอ้างว่ารักษา “แมงกินฟัน” ได้
ระบุว่า “สาเหตุของฟันผุที่แท้จริงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่พยาธิหรือแมลง ฟันผุเกิดจากแบคทีเรียชนิด Streptococcus mutans ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียหลักที่พบในคราบจุลินทรีย์และเป็นสาเหตุสำคัญของฟันผุ เมื่อแบคทีเรียเหล่านี้ย่อยสลายแป้งและน้ำตาลจากอาหารจะสร้างกรดที่ค่อยๆ ทำลายเคลือบฟันและเนื้อฟันจนทำให้เกิดรูผุ หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาอาจลุกลามถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดฟันรุนแรง หรือติดเชื้อเป็นหนองได้
แนวทางป้องกันฟันผุที่ถูกต้อง
- แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ตามซอกฟัน
- พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันและขูดหินปูนทุก 6 เดือน
ขอให้ประชาชนอย่าแชร์หรือส่งต่อข่าวที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และควรติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น