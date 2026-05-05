“ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์” ชูจุดยืนแบรนด์อาหารเสริม ผ่านมุมมองความสำคัญของข้อมูลบนฉลาก

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทย ประเด็นเรื่องความชัดเจนของข้อมูลกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่พลิกวงการอาหารเสริมไทย หลังจาก ฝ้าย - ศดานันท์ ทองหนูนุ้ย ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ (CEO Factory (Thailand)) ได้เผยมุมมองผ่านรายการ Woody Talk พร้อมยกตัวอย่างประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบนฉลาก รายละเอียดผลิตภัณฑ์ การระบุข้อมูลโภชนาการเมื่อเทียบกับข้อมูลจากผลตรวจ ตลอดจนประเด็นด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์บางประเภท ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการพิจารณา
ขณะเดียวกันแนวโน้มดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับจุดยืนของ ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ ในฐานะผู้ผลิตและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินงานภายใต้คุณภาพและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้ความสำคัญ กับกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ อาทิ การใช้แล็บ Third Party มาตรฐาน ISO 17025 และการตรวจสอบสารสำคัญในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนวางจำหน่าย ฯลฯ ควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง
ศดานันท์ ทองหนูนุ้ย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอีโอ แฟคตอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ เชื่อว่าความชัดเจนของข้อมูลบนฉลากคือสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่ ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ ยึดมั่นมาโดยตลอด ภายใต้จริยธรรม ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนของผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงส่งผลต่อความเข้าใจและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจรวมทั้งความเชื่อมั่นที่มี ต่อผลิตภัณฑ์ในระยะยาวอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ จึงขับเคลื่อนอุดมการณ์ด้วยการให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจน จริงใจ ตรงไปตรงมา และตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง รวมทั้งการมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละช่วงวัย ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
โดยแนวทางดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมเสริมอาหารไทยเดินหน้าไปบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สำหรับซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ ทิศทางในอนาคตจึงยังคงสานต่อ DNA ของคุณฝ้าย ศดานันท์ ที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมเสริมอาหารไทยสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ ได้ทาง Website: https://www.ceofactorythailand.com/, Facebook: https://www.facebook.com/CEOFactoryThailand, Tiktok: https://www.tiktok.com/@ceofactory
#คุณฝ้ายceofactory #ceofactorythailand #ceofactory