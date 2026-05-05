ซีพี ออลล์ ผนึก มธ. จัด “Thammasat Plogging” รวมพลังเยาวชน “วิ่ง–พาย–เก็บ” ขยะ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก สู่สังคมยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Thammasat Plogging” เพื่อร่วมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำจริงกับภารกิจ “วิ่ง–พาย–เก็บ” ขยะ ทั้งบนบกและในน้ำ สะท้อนแนวคิดว่าการดูแลโลกสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราในทุกวัน
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะ แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความยั่งยืน
ภายในงานยังมีการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างมูลค่าใหม่ผ่านกระบวนการ Upcycling ตามแนวคิด Circular Economy เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นว่าขยะไม่ใช่เพียงของที่ต้องทิ้ง แต่สามารถกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้ หากได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือการมอบต้นไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมคนละ 1 ต้น เพื่อนำไปปลูกและดูแลต่อเนื่อง เป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจในการร่วมลดภาวะโลกร้อน และสร้างพื้นที่สีเขียวให้เติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อโลกในระยะยาว
ความร่วมมือระหว่างซีพี ออลล์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการรักษ์โลก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ และคนรุ่นใหม่เติบโตเป็นพลัง สำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะอนาคตของโลก…เริ่มต้นจากจิตสำนึกของเราทุกคน