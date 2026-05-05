xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ออลล์ ผนึก มธ. จัด “Thammasat Plogging” รวมพลังเยาวชน “วิ่ง–พาย–เก็บ” ขยะ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก สู่สังคมยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Thammasat Plogging” เพื่อร่วมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำจริงกับภารกิจ “วิ่ง–พาย–เก็บ” ขยะ ทั้งบนบกและในน้ำ สะท้อนแนวคิดว่าการดูแลโลกสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราในทุกวัน

กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะ แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความยั่งยืน

ภายในงานยังมีการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างมูลค่าใหม่ผ่านกระบวนการ Upcycling ตามแนวคิด Circular Economy เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นว่าขยะไม่ใช่เพียงของที่ต้องทิ้ง แต่สามารถกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้ หากได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือการมอบต้นไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมคนละ 1 ต้น เพื่อนำไปปลูกและดูแลต่อเนื่อง เป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจในการร่วมลดภาวะโลกร้อน และสร้างพื้นที่สีเขียวให้เติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อโลกในระยะยาว

ความร่วมมือระหว่างซีพี ออลล์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการรักษ์โลก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ และคนรุ่นใหม่เติบโตเป็นพลัง สำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะอนาคตของโลก…เริ่มต้นจากจิตสำนึกของเราทุกคน







ซีพี ออลล์ ผนึก มธ. จัด “Thammasat Plogging” รวมพลังเยาวชน “วิ่ง–พาย–เก็บ” ขยะ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก สู่สังคมยั่งยืน
ซีพี ออลล์ ผนึก มธ. จัด “Thammasat Plogging” รวมพลังเยาวชน “วิ่ง–พาย–เก็บ” ขยะ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก สู่สังคมยั่งยืน
ซีพี ออลล์ ผนึก มธ. จัด “Thammasat Plogging” รวมพลังเยาวชน “วิ่ง–พาย–เก็บ” ขยะ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก สู่สังคมยั่งยืน
ซีพี ออลล์ ผนึก มธ. จัด “Thammasat Plogging” รวมพลังเยาวชน “วิ่ง–พาย–เก็บ” ขยะ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก สู่สังคมยั่งยืน