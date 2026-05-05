เคลียร์ชัด! ร้านทองนะโม แจงปม "พระเกศทองเหลือง" ยันตรวจตามจริงด้วยเจตนาดี โล่งใจท้ายสุดผ่าเจอทองคำ

ร้านทองนะโมโพสต์ชี้แจง หลังดราม่า 'พระเกศทองคำ' ตรวจเจอแต่ทองเหลือง ยันทำหน้าที่ตามหลักวิชาการและข้อจำกัดของเครื่องมือที่ตรวจได้เพียงผิวหน้า เผยดีใจผลผ่าพิสูจน์พบทองคำ 45 บาทซ่อนอยู่ด้านในจริงตามคำกล่าวอ้างของช่างหล่อ พร้อมขออภัยหากคำแนะนำเบื้องต้นสร้างความเข้าใจผิด ย้ำเจตนาบริสุทธิ์ต้องการช่วยหาความจริงให้ทุกฝ่ายสบายใจ
จากกรณีประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ กรณีตัวแทนผู้นำ "พระเกศทองคำ" จากวัดบุญชื่นชู อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นำชิ้นส่วนพระเกศมาตรวจสอบหาปริมาณทองคำที่ร้านทอง "นะโม" แต่ผลตรวจเบื้องต้นจากเครื่องวัดโลหะกลับพบเพียง "ทองเหลือง" สร้างความตกใจให้แก่เจ้าอาวาสและกลุ่มผู้บริจาคเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวันพิธีได้มีการเททองคำแท้น้ำหนักกว่า 45 บาทลงไปจริงๆ ก่อนที่ในเวลาต่อมา จะมีการเฉลยความจริงผ่านรายการโหนกระแสว่า ทองคำทั้งหมดถูกหล่อซ่อนไว้ด้านในสุดนั้น
ล่าสุด วันนี้ (5 พ.ค.) เจ้าของร้านทอง "นะโม" ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจกับสังคมและยืนยันถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือ
เหตุการณ์สืบเนื่องจากมีผู้นำพระเกศมาให้ทางร้านช่วยตรวจสอบ (ซึ่งทางร้านให้บริการตรวจสอบโลหะฟรีแก่ประชาชนเป็นประจำอยู่แล้ว) โดยในขณะตรวจสอบได้มีการวิดีโอคอลเป็นสักขีพยานร่วมกับเจ้าอาวาส ผลจากเครื่องตรวจวัดระบุว่า โลหะบริเวณผิวเลเยอร์ด้านนอกเป็น "ทองเหลือง" ซึ่งทางร้านได้แจ้งผลตามความเป็นจริงที่ปรากฏบนเครื่องมือ
ทางร้านชี้แจงว่า เครื่องตรวจจับสามารถประมวลผลได้เพียงพื้นผิวด้านนอกเท่านั้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในวันนั้นว่า หากต้องการพิสูจน์ให้แน่ชัดว่ามีทองคำอยู่ด้านในหรือไม่ จำเป็นต้องใช้วิธี "ผ่าหรือเจาะพิสูจน์" แต่เนื่องจากวัตถุดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของวัดที่ต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอน ทางร้านจึงแนะนำให้เจ้าอาวาสสอบถาม "ช่างหล่อ" ที่รับงานในวันนั้นโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ที่รู้กระบวนการดีที่สุด
จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้เกิดขึ้นในรายการโหนกระแส เมื่อช่างหล่อ (ช่างโต้ง) ได้ออกมาชี้แจงกระบวนการทำงานที่ผู้บริจาคไม่เคยทราบมาก่อน โดยระบุว่าหลังจากการเททองในพิธี ได้มีการนำไปหลอมใหม่ โดยใช้วิธี "สร้างแม่แบบโครงทองเหลือง" ขึ้นมาก่อน แล้วจึงนำทองคำเทกรอกลงไปซ่อนไว้ด้านในสุด ก่อนจะปิดทับด้วยปูนพลาสเตอร์ ซึ่งกระบวนการนี้แตกต่างจากการหลอมโลหะผสมกันทั่วไป จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องตรวจจับโลหะที่ยิงเรดาร์บริเวณพื้นผิวหน้า ไม่สามารถตรวจพบทองคำได้
เจ้าของร้านทอง "นะโม" ได้ระบุทิ้งท้ายในแถลงการณ์ว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ในที่สุดก็มีการผ่าพิสูจน์และพบทองคำอยู่ด้านในจริงๆ ทำให้ทุกฝ่ายคลายความกังวลใจ พร้อมทั้งกล่าวขออภัยหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเข้าใจผิด
"ถ้าผมรู้กระบวนการทำตั้งแต่ทีแรกว่ามีการหลอมและกรอกใหม่อีกครั้ง ผมก็คงจะช่วยให้คำแนะนำได้อีกหลายวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน หากเจตนาหรือคำพูดใดที่ผมทำให้ทุกคนในเหตุการณ์เข้าใจผิด ผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ"
ทั้งนี้ ทางร้านขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป โดยย้ำจุดยืนว่า สิ่งที่ได้ดำเนินการไปทั้งหมดตั้งแต่การตรวจเช็กจนถึงการให้คำแนะนำ ล้วนมาจากเจตนาที่อยากจะช่วยเหลือและค้นหาความจริงให้กระจ่างเท่านั้น โดยเตรียมที่จะไลฟ์สดพูดคุยร่วมกับช่างโต้งเพื่ออธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้สังคมได้รับทราบอย่างละเอียดอีกครั้ง