เริ่มวันแรก แท็กซี่ข้ามแดนมาเลเซีย-สิงคโปร์ ไปได้หลายที่ไม่หยุดแค่สถานีขนส่ง

จากเดิมที่จำกัดเพียงสถานี Ban San Street (สิงคโปร์) และ Larkin Terminal (มาเลเซีย) วันนี้แท็กซี่มาเลเซียสามารถส่งผู้โดยสารได้ทุกแห่งในสิงคโปร์ ขณะที่แท็กซี่สิงคโปร์ส่งได้ครอบคลุมพื้นที่ยะโฮร์บาห์รู, อิสกันดาร์ ปูเตอรี, ฟอเรสต์ ซิต
วันนี้ (4 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงคมนาคมมาเลเซีย และกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ เริ่มเปิดให้แท็กซี่ซึ่งได้รับอนุญาตจำนวน 100 คัน สามารถให้บริการรับส่งผู้โดยสารข้ามประเทศ ระหว่างประเทศสิงคโปร์ กับเมืองยะโฮร์บาห์รู รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ตามโครงการแท็กซี่ข้ามพรมแดน (Cross-border Taxi Scheme) จากเดิมแท็กซี่ข้ามพรมแดนกำหนดให้รับส่งผู้โดยสารระหว่างกันที่จุดเดียว คือ ถนนบันซาน (Ban San Street Terminal) ฝั่งประเทศสิงคโปร์ และสถานีขนส่งลาร์กิน (Larkin Terminal) ฝั่งประเทศมาเลเซียเท่านั้น
โดยแท็กซี่จากเมืองยะโฮร์บาห์รู ฝั่งประเทศมาเลเซีย สามารถไปส่งผู้โดยสารได้ทุกแห่งทั่วประเทศสิงคโปร์ โดยต้องจองผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อลดปัญหาการใช้รถผิดกฎหมายและอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทาง กำหนดจุดจอดที่ Toppen Shopping Centre, Mid Valley Southkey Mall, Angsana Mall และ Larkin Terminal ซึ่งเฉพาะจุดนี้สามารถเรียกรถแท็กซี่บนถนนด้วยตัวเองได้
ส่วนแท็กซี่จากประเทศสิงคโปร์ สามารถไปส่งผู้โดยสารได้ทุกพื้นที่ในเมืองสามารถไปส่งผู้โดยสารได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น ได้แก่ ยะโฮร์บาห์รู (Johor Bahru), อิสกันดาร์ ปูเตอรี (Iskandar Puteri), ฟอเรสต์ ซิตี้ (Forest City), คูไล (Kulai) และเซไน (Senai) โดยต้องจองผ่านแอปพลิเคชัน กำหนดจุดจอดที่จุดจอดใกล้ VivoCity (สถานีรถไฟ MRT HarbourFront), ใกล้ Century Square (สถานีรถไฟ MRT Tampines), Joo Koon (สถานีรถไฟ MRT Joo Koon) และ Ban San Street Terminal เฉพาะจุดนี้สามารถเรียกรถแท็กซี่บนถนนด้วยตัวเองได้
พร้อมกันนี้ ยังได้เพิ่มจำนวนรถและประเภทรถ มีการเพิ่มโควตาแท็กซี่ข้ามแดนอีกประเทศละ 100 คัน จากเดิมที่มีฝั่งละ 200 คัน และมีการนำรถรุ่นที่ใหญ่ขึ้นและพรีเมียมมากขึ้นมาให้บริการ เช่น รถ 6 ที่นั่ง (Toyota Wish หรือ Alphard) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวและนักธุรกิจ โดยแท็กซี่ที่ให้บริการถูกกฎหมายจะต้องมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจน มีป้ายไฟบนหลังคา และติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตามที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเรียกเก็บเงินเกินจริง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้รถเปล่าเข้าประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ ยกเว้นช่วงเวลาผ่อนปรน คือ รถมาเลเซียเข้าสิงคโปร์ได้วันศุกร์ (เที่ยงวัน-เที่ยงคืน) และรถสิงคโปร์เข้ามาเลเซียได้วันอาทิตย์ (เที่ยงวัน-เที่ยงคืน) เพื่อไปรอรับคนกลับ
สำหรับค่าโดยสาร จากสถานีขนส่งลาร์กิน ประเทศมาเลเซีย รถแท็กซี่มาตรฐาน 4 ที่นั่ง ไปถนนบันซาน ประเทศสิงคโปร์ หรือระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตรแรกคิด 240 ริงกิต (ประมาณ 1,850 บาท) มากกว่า 35 กิโลเมตร บวกเพิ่ม 60 ริงกิต (ประมาณ 460 บาท), รถแท็กซี่มาตรฐาน 6 ที่นั่ง ไปถนนบันซาน ประเทศสิงคโปร์ หรือระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตรแรกคิด 360 ริงกิต (ประมาณ 2,770 บาท) มากกว่า 35 กิโลเมตร บวกเพิ่ม 90 ริงกิต (ประมาณ 690 บาท) และรถแท็กซี่พรีเมียม 6 ที่นั่ง ไปถนนบันซาน ประเทศสิงคโปร์ หรือระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตรแรกคิด 540 ริงกิต (ประมาณ 4,160 บาท) มากกว่า 35 กิโลเมตร บวกเพิ่ม 90 ริงกิต (ประมาณ 690 บาท)
ส่วนค่าโดยสาร จาก ถนนบันซาน ประเทศสิงคโปร์ รถแท็กซี่มาตรฐาน 4 ที่นั่ง ไปสถานีขนส่งลาร์กิน ประเทศมาเลเซีย หรือระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตรแรกคิด 80 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 2,160 บาท) มากกว่า 35 กิโลเมตร บวกเพิ่ม 20 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 540 บาท) รถแท็กซี่มาตรฐาน 6 ที่นั่ง ไปสถานีขนส่งลาร์กิน ประเทศมาเลเซีย หรือระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตรแรกคิด 120 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 3,240 บาท) มากกว่า 35 กิโลเมตร บวกเพิ่ม 30 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 810 บาท) และรถแท็กซี่พรีเมียม 6 ที่นั่ง ไปสถานีขนส่งลาร์กิน ประเทศมาเลเซีย หรือระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตรแรกคิด 180 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 4,860 บาท) มากกว่า 35 กิโลเมตร บวกเพิ่ม 30 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 810 บาท)
นอกจากนี้ แกร็บ (Grab) ได้รับใบอนุญาต Ride-hail ข้ามแดนรายแรกในสิงคโปร์ โดยมีอายุใบอนุญาต 3 ปี โดยเปิดตัวบริการเวอร์ชัน Beta ในแอป เพื่อรองรับการจองแบบ Door-to-Door รับจากหน้าบ้านไปส่งจุดหมาย สามารถจองล่วงหน้าผ่านแอป Grab ได้โดยตรง เพื่อเดินทางจากสิงคโปร์ไปยังพื้นที่ที่กำหนดในรัฐยะโฮร์ ผู้โดยสารสามารถจองรถล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 12 ชั่วโมง ถึง 7 วัน แอปจะแสดงค่าโดยสารล่วงหน้า (Fixed Fare) เพื่อความโปร่งใส พร้อมกันนี้ยังมีส่วนลดพิเศษสูงสุด 20% ในช่วงเปิดตัวอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บริการดังกล่าวยังมีข้อจำกัด เพราะจากประเทศสิงคโปร์ สามารถเรียกแท็กซี่จากที่ใดก็ได้แล้วไปยังจุดที่กำหนดในมาเลเซีย แต่ขากลับจากเมืองยะโฮร์บาห์รู ต้องไปขึ้นรถที่ห้างที่กำหนดหรือสถานีขนส่งลาร์กินเท่านั้น ไม่สามารถเรียกให้รถมารับตามจุดที่กำหนดเองได้