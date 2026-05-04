ระทึก! วัยรุ่นบุกตะลุมบอนห้องฉุกเฉิน รพ.ราชบุรีออกแถลงการณ์ประณาม ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด (ชมคลิป)

โซเชียลฯ เดือด คลิปกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันกลางโรงพยาบาลราชบุรี สร้างความตื่นตระหนกทั้งผู้ป่วยและบุคลากร แถมเกิดขึ้นหน้าห้องฉุกเฉิน ด้านโรงพยาบาลออกแถลงการณ์ประณามหนัก พร้อมประสานตำรวจล่าตัวผู้ก่อเหตุ ย้ำชัด “ไม่ยอมรับความรุนแรง” และเตรียมยกระดับความปลอดภัย หวั่นซ้ำรอยเหตุอุกอาจในพื้นที่ควรปลอดภัยที่สุด
วันนี้ (4 พ.ค.) กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลฯ หลังเพจ "ข่าวฟาสบุ๊ค 0.1" เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันภายในโรงพยาบาลราชบุรี สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
จากแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลราชบุรี ได้ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ โดยวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 23.55 น. บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤตสำหรับการช่วยชีวิตผู้ป่วย ได้มีกลุ่มบุคคลได้ก่อความรุนแรงและทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลชี้ว่าเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ และเป็นการคุกคามความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อย่างร้ายแรง
โดยล่าสุดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ทางโรงพยาบาลราชบุรีได้ออกคำแถลงการณ์ประณามการกระทำดังกล่าวอย่างเด็ดขาด โดยมีประเด็นสำคัญ
1.ไม่ยอมรับความรุนแรง ยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบในสถานพยาบาล
2.ประสานตำรวจล่าตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
3.ยกระดับความปลอดภัย ทางโรงพยาบาลจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
4.ขอความร่วมมือ โดนวอนให้ทุกภาคส่วนเคารพกฎหมายและช่วยกันปกป้องพื้นที่สถานพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างเสียงสะท้อนจากสังคมถึงความปลอดภัยในโรงพยาบาล ซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยเฉพาะในยามวิกฤตที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเร่งช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
คลิกชมคลิปวีดีโอ