เตือนภัยสายกิน! ซื้อซูชิห้างดังตอนเที่ยง เปิดมากลิ่นบูดเตะจมูก ลั่นห้างเปิด 2 ชม.ไม่ได้แปลว่าสดเสมอไป

เตือนภัยผู้บริโภค หลังสาวแชร์ประสบการณ์สุดช็อก หลังซื้อซูชิแพ็คสำเร็จรูปจากห้างดังช่วงเที่ยง แต่กลับพบว่ามีกลิ่นบูดรุนแรง ทั้งที่เพิ่งซื้อได้ไม่ถึง 10 นาที งานนี้แม้ร้านยอมคืนเงิน แต่เจ้าตัวเผยเสียความรู้สึกหนัก พร้อมฝากเตือนอย่าชะล่าใจว่า “ของใหม่ = ของสด” แนะเปิดเช็คทันทีหลังซื้อ
วันนี้ (4 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นเตือนภัยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการซื้ออาหารปรุงสำเร็จในห้างสรรพสินค้า เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์สุดช็อก โดยโพสต์เตือนภัยในกลุ่มเฟซบุ๊ก "พวกเราคือผู้บริโภค หลังซื้อซูชิแพ็คสำเร็จรูปจากร้านดังในช่วงเวลาเที่ยงวัน แต่กลับพบว่าอาหารมีกลิ่นบูดรุนแรง ทั้งที่ห้างเพิ่งเปิดทำการได้เพียง 2 ชั่วโมง
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งไปรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และได้ตัดสินใจซื้อซูชิและซาซิมิแบบแพ็คสำเร็จรูปจำนวน 2 กล่องที่วางขายหน้าร้านบุฟเฟต์ เพื่อนำกลับไปให้ลูกชาย ซื้อตอนเวลาประมาณ 12.00 น. ซึ่งห้างเพิ่งเปิดได้เพียง 2 ชั่วโมง (ห้างเปิด 10.00 น.) พบเมื่อแกะกล่องออกมาพบว่ามีกลิ่นเหม็นบูดรุนแรงโชยขึ้นมาทันที และเนื่องจากเพิ่งซื้อไปได้เพียง 10 นาที และยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงรีบนำสินค้ากลับไปแจ้งพนักงาน
ทั้งนี้ ทางร้านเสนอจะทำชุดใหม่ให้แทน แต่ผู้โพสต์ปฏิเสธและขอรับเงินคืน เนื่องจากเสียความรู้สึกและขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานความสะอาด ซึ่งทางร้านก็ได้คืนเงินให้ตามความประสงค์
โดยเจ้าของโพสต์ทิ้งท้ายว่าเจตนาที่ออกมาแชร์เรื่องนี้ไม่ได้ต้องการโจมตีชื่อร้าน แต่ต้องการเตือนสติผู้บริโภคคนอื่นๆ ให้ระมัดระวังในการซื้ออาหารแพ็คสำเร็จรูป"อยากมาเตือนพี่ๆ น้องๆ ของที่เราซื้อตอนห้างเปิดได้แค่ 2 ชม. ไม่ได้แปลว่าของสดใหม่เสมอไปนะคะ อย่าลืมเช็คให้ดีก่อนกลับบ้านจะได้ไม่เสียเวลาและเสียความรู้สึกค่ะ"
นอกจากนี้เธอยังตั้งข้อสังเกตว่า หากซื้อในช่วงเวลาห้างใกล้ปิดอาจจะไม่แปลกใจเท่านี้เพราะวางไว้นานแล้ว แต่นี่เป็นช่วงเที่ยงวัน จึงอยากให้ทุกคนสละเวลาเปิดเช็คสภาพอาหารทันทีหลังจ่ายเงิน หากพบปัญหากลิ่นหรือสีที่ผิดปกติ จะได้ดำเนินการเคลมหรือคืนเงินได้ทันท่วงที ไม่ต้องเสียอารมณ์เมื่อถึงบ้านแล้ว