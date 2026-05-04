ฮือฮา! หนุ่มโพสต์คลิปตั้งข้อสังเกต "ปลากระป๋องคางดำ?" ด้านบริษัทโร่แจงพร้อมเยียวยา

คลิปปลากระป๋องกลายเป็นไวรัล หลังเจ้าของโพสต์ตั้งข้อสงสัยเจอ “ปลาหมอคางดำ” อยู่ในกระป๋อง สร้างเสียงแตกทั้งเชื่อ-ไม่เชื่อ ก่อนเจ้าตัวงัดคลิปใหม่ยืนยันชัด ล่าสุดบริษัทผู้ผลิตไม่รอช้า รีบเข้ารับผิดชอบ สั่งเรียกคืนสินค้าล็อตปัญหาตรวจสอบ พร้อมชดเชยความเสียหาย จบลงด้วยการลบคลิปตามข้อตกลง
วันนี้ (4 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลฯ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า "เต๋า สมชาย' ไง" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเปิดปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งภายในปรากฏปลาที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาร์ดีนทั่วไป จนเจ้าของคลิปต้องตั้งคำถามว่าตนเองกำลังเจอกับ "ปลาหมอคางดำ" ในรูปแบบปลากระป๋องหรือไม่
โดยในช่วงแรกหลังจากมีการโพสต์คลิป มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เชื่อว่าปลาที่เห็นนั้นมาจากในกระป๋องจริงๆ ทำให้เจ้าของคลิปตัดสินใจถ่ายวิดีโอตัวใหม่ โดยทำการเปิดกระป๋องและเทลงในชามให้เห็นกันแบบชัดๆ ซึ่งเผยให้เห็นเนื้อปลาที่มีเกล็ดและรูปทรงที่ดูคล้ายกับปลาพื้นเมืองหรือปลาหมอคางดำตามที่ตั้งข้อสังเกตไว้ สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ล่าสุดสถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายลงในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายเดิมได้โพสต์ข้อความอัปเดตถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าทางบริษัทผู้ผลิตไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ติดต่อเข้ามาเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งทางบริษัทได้ติดต่อเข้ามาดูแลและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภครายดังกล่าว และมีการสั่งเรียกคืนสินค้าล็อตที่ผลิตในกลุ่มเดียวกับที่มีปัญหาคืนทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ โดยทางบริษัทรับปากจะนำเหตุการณ์นี้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีก
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเจรจาและการแสดงความรับผิดชอบของทางบริษัท เจ้าของโพสต์ได้ตัดสินใจลบคลิปวิดีโอต้นเรื่องออก เพื่อเป็นการยุติประเด็นดังกล่าวตามที่ได้ตกลงกับทางคู่กรณีไว้