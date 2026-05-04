SPM เปิดตัว “MOM Choice” เจาะตลาดอาหารแมวเกรด holistic ผสานความพรีเมียมกับ “ความรักแบบแม่” เพื่อลูกที่คุณรัก

ตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยปี 2026 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และขับเคลื่อนโดยเทรนด์ Pet Humanization ที่เลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัว เน้นอาหารเกรดพรีเมียม สุขภาพ (Longevity)
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด (SPM) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์คุณภาพ เข้าใจทั้งหัวใจของคนรักแมวและความต้องการเชิงลึกของสัตว์เลี้ยงยุคใหม่อย่างแท้จริง เปิดตัวแบรนด์ “MOM Choice“ (มัม ชอยส์) อาหารแมวที่ “แม่เลือก” เพื่อให้แมวรู้ว่าแม่รัก พร้อมเปิดตัว 2 พรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ เฟิร์ส-คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล และ ข้าวตัง-ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล คู่จิ้นสุดฟิน
โดยได้เปิดตัวแบรนด์ “MOM Choice“ (มัม ชอยส์) อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยแคมเปญสื่อสารแบรนด์เต็มรูปแบบ และมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงโปรโมชันสุดพิเศษ และของพรีเมียมลิมิเต็ดสำหรับคนรักแมว ภายในงาน Pet Expo Thailand 2026 มหกรรมแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
น.สพ.ดร.วันกาศ จำภัญคุณพัฒ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด กล่าวว่า แบรนด์ “MOM Choice“ (มัม ชอยส์) เราได้สร้างอาหารที่เปี่ยมด้วยความรัก เพื่อให้คนที่รักแมวได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เหมือนที่แม่เลือกให้ลูก วัตถุดิบคุณภาพดี ใช้ Holistic Fresh meat ในทุกสูตรอาหาร ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ผลิต และผู้บริโภค ในด้านของสูตรที่เน้น ดูแลหัวใจ ไต และทางเดินปัสสาวะ สุขภาพดีแบบองค์รวมเพราะเราเชื่อว่า "ความเป็นแม่" ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ อายุหรือสายเลือด ใครก็ตามที่เลือกดูแลแมวด้วยความรักก็เป็นแม่ในแบบของตัวเอง
“MOM Choice” (มัม ชอยส์) จะสื่อกลางของความเข้าใจระหว่าง “แม่” กับ “แมว” โดยทุกสูตร เกิดจากคำถามว่า “ถ้าแม่จะทำอาหารให้ลูกกินเอง...เธอจะเลือกอะไร?” เป็นความใส่ใจของแม่ที่เลือกสิ่งดีๆ ให้กับลูก และแมวจะมีความสุขจากที่ได้สิ่งดีๆ ที่แม่เลือกให้เช่นกัน
สำหรับผลิตภัณฑ์ “MOM Choice” (มัม ชอยส์) ใช้เนื้อสดเกรดคนทาน มากถึง 20% พัฒนาสูตรโดยสัตวแพทย์นักโภชนาการเฉพาะทาง ควบคุมโซเดียม-แมกนีเซียม ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ไต และหัวใจ มีส่วนผสมของ Omega-3,Omega-6, Zinc, Biotin, Collagen, น้ำมันอีฟนิ่ง พริมโรส, น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ ช่วยให้ผิวสุขภาพดีขนนุ่มสวย ลดขนร่วง และลดการเกิดก้อนขน
ทั้งนี้ ยังมีจุลินทรีย์(LB-137) และพรีไบโอติก ช่วยดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานดี, ลกกลิ่น อุจจาระ และยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปราศจากกลูเตนและธัญพืช เช่น ข้าวโพด และข้าวสาลีเหมาะสำหรับสัตว์ที่แพ้ง่าย รวมถึงปราศจากสีและวัตถุปรุงแต่งรสสังเคราะห์และไม่มีส่วนผสมที่ตัดต่อพันธุกรรม
โดยมีแบ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกช่วยวัย ได้แก่
SALMON :
Mom&Kitten Salmon, Tuna, Pumpkin Flavor : มัม ชอยส์ รสแซลมอน ทูน่า และฟักทอง สำหรับแมวตั้งท้อง, แมวให้นม, และลูกแมวหย่านม ถึงอายุ12 เดือน
Adult Salmon, Pumpkin, Seaweed Flavor : มัม ชอยส์ รสแซลมอน ฟักทอง และสาหร่าย สำหรับอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
Senior Salmon, Mixed Berries, Apple, Seaweed Flavor : มัม ชอยส์ รสแซลมอน มิกซ์เบอรรี่แอปเปิ้ล และสาหร่าย) สำหรับอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป
CHICKEN :
Mom&Kitten Chicken, Egg, Goat Milk Flavor : มัม ชอยส์ รสไก่ไข่และ นมแพะ สำหรับแมวตั้งท้อง, แมวให้นม, และลูกแมวหย่านม ถึงอายุ 12 เดือน
Adult Chicken, Carrot, Broccoli Flavor : มัม ชอยส์ รสไก่แครอท และบร๊อคโคลี่ สำหรับอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
Senior Chicken, Beetroot, Mixed Berries, Seaweed Flavor : มัม ชอยส์ รสไก่บีทรูท มิกซ์เบอรรี่และสาหร่าย สำหรับแมวโต อายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป
“MOM Choice” (มัม ชอยส์) วางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพ็ตชอปชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงช่องทาง E-Commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด (SPM) ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง
Facebook: https://www.facebook.com/MomChoiceThailand
TikTok: https://www.tiktok.com/@momchoicethailand