“รมว.ศุภมาส” เปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2569 ดันสังคมสู่ “Smart Consumer” รับมือยุคดิจิทัล ปกป้องสิทธิของตนเองได้

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2569” ภายใต้แนวคิด “THE SMART CONSUMER CITY” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2569 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
สำหรับงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2569” มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งยกระดับประชาชนสู่การเป็น “ผู้บริโภคอัจฉริยะ” ที่รู้เท่าทันและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายในมีกิจกรรม 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนแรก “Legal Clinic” ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญ โซนที่สอง “Business Clinic” ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรม และโซนที่สาม “Market Street” รวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า 40 ร้านค้า ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและความโปร่งใส
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะยุคดิจิทัลที่การเข้าถึงสินค้าและบริการสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ทางด้านความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนั้น สคบ. จึงต้องปรับตัวเข้าหาประชาชน ดูแลประชาชนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันจัดทำคลิปวิดีโอสั้น “GEN SMART CONTENT CREATOR” จำนวน 5 รางวัล ก่อนจะเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน
ภายในงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2569” ยังมีการเสวนาหัวข้อ “การคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่ : พลิกความท้าทายสู่การคุ้มครองที่เข้าถึงได้จริง” โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากร รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ “พลังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค : เสียงประชาชนที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” โดยมีเลขานุการที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการระดับชาติตลอดจนผู้อำนวยการเครือข่ายเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร