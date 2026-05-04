“The Goody” แบรนด์ใหม่จาก SWC เปิดเกมรุก Pet Business เต็มสูบ ชูอินไซต์ ‘Pet Parent’ เจาะตลาดพรีเมียม ตั้งเป้า 3 ปีแตะ 1,700 ล้านบาท พร้อมขยายสู่ต่างประเทศ

SWC ขยายธุรกิจสู่ Pet Business ในฐานะส่วนหนึ่งของ FMCG Ecosystem ตอบรับเทรนด์ Pet Humanization ที่สัตว์เลี้ยงกลายเป็น “สมาชิกครอบครัว” ชูแนวคิด The Ultimate Choice From Pet Parent to Pet Parent ผสาน Insight ผู้เลี้ยงสัตว์ตัวจริง กับความเชี่ยวชาญจากผู้เพาะพันธุ์สุนัขและแมวระดับแชมป์โลก พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Vitality Nutrition + Champion Formula เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงในระยะยาว
ดึง Insight “Pet Parent” มาสร้างความแตกต่าง ผ่านความเข้าใจสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยงอย่างแท้จริง ใช้กลยุทธ์ Experience-driven Marketing + KOL สร้าง Brand Awareness และเชื่อม online สู่ประสบการณ์จริงในงาน Pet Expo
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SWC เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจสู่ตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Business) เปิดตัว “The Goody” แบรนด์อาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุนัขและแมวระดับพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “The Goody: Let Them Be Their Best Self” ภายในงาน Pet Expo Thailand 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ SWC ในการต่อยอดธุรกิจสู่การเป็น FMCG Company ที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิตผู้บริโภค โดยเล็งเห็นว่า “สัตว์เลี้ยง” คือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ท่ามกลางเทรนด์ Pet Humanization ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และทำให้สัตว์เลี้ยงกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวอย่างแท้จริง
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเข้าสู่ตลาดสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของบริษัทในการขยายสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงในระยะยาว โดยชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากเดิมที่ให้ความสำคัญด้านราคา สู่การเลือกสินค้าจากคุณภาพและความเข้าใจในชีวิตจริงของทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยง “The Goody ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพียงแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง แต่เราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขในระยะยาว
The Goody จะเป็นหนึ่งใน New Growth Engine สำคัญขององค์กร โดยตั้งเป้ายอดขาย 1,700 ล้านบาทภายใน 3 ปี แบ่งเป็นปีแรก 100 ล้านบาท ปีที่ 2 จำนวน 600 ล้านบาท และปีที่ 3 เติบโตสู่ 1,000 ล้านบาท ในด้านโครงสร้างรายได้ บริษัทคาดว่าสัดส่วนรายได้จะมาจากตลาดในประเทศ 70% และตลาดต่างประเทศ 30% โดยมีแผนเริ่มขยายตลาดส่งออกในปี 2027 ครอบคลุมทั้งกลุ่ม CLMV และภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวมถึง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
สำหรับ The Goody ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด “Ultimate Choice From Pet Parent to Pet Parent” ที่เชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนั้นแตกต่างกัน และการดูแลที่แท้จริงต้องเริ่มจากความเข้าใจในตัวตนของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว โดยนำประสบการณ์ของผู้เลี้ยงจริงมาสร้างเป็นรากฐานของแบรนด์
แรงบันดาลใจสำคัญของแบรนด์มาจาก “GOODY” สุนัขแชมป์ระดับโลก ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการดูแลสัตว์เลี้ยงในระดับสากล พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้จริงสำหรับผู้เลี้ยงทั่วไป โดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์ความรู้จากผู้เพาะพันธุ์มืออาชีพ กับประสบการณ์ของผู้เลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน
ในด้านผลิตภัณฑ์ The Goody พัฒนาภายใต้แนวคิด “Vitality Nutrition + Champion Formula” ที่ผสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการ พฤติกรรมสัตว์ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้โภชนาการที่ตอบโจทย์ทั้งในเชิงวิชาการและการใช้งานจริง ครอบคลุมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งระบบภูมิคุ้มกัน โครงสร้างร่างกาย ระบบย่อยอาหาร รวมถึงสุขภาพผิวหนังและเส้นขน
อีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญของแบรนด์ คือการมีผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนา โดย คุณชัยวัฒน์ ตั้งคารวคุณ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ และผู้บริหารของ SWC ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 29 ปีในวงการเพาะพันธุ์สุนัขระดับนานาชาติ และอยู่เบื้องหลังสุนัขแชมป์ระดับโลกจำนวนมาก
คุณชัยวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงไม่ได้แข่งขันกันเพียงเรื่องคุณภาพของสินค้า แต่คือ “ความเข้าใจสัตว์เลี้ยง” อย่างลึกซึ้ง The Goody จึงเริ่มต้นจากคำถามสำคัญว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว และออกแบบโภชนาการให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของทั้งสัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยง สำหรับภาพรวมตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มพรีเมียม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกลุ่ม Pet Parent ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมีความเฉพาะทางเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในด้านกลยุทธ์การตลาด SWC มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านแนวคิด Experience-driven Marketing โดยการเปิดตัวแบรนด์ภายในงาน Pet Expo Thailand 2026 ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้าง Brand Awareness และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านบูธที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Premium Pet Lifestyle ขณะเดียวกันยังผสานการสื่อสารผ่าน Influencer และ KOL/KOC เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงในมุมที่เข้าถึงง่ายและสร้างพลังทางอารมณ์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์
SWC ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม Pet Parent ระดับกลาง-บน พร้อมต่อยอดการเติบโตผ่านกลยุทธ์ omni-channel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้แบรนด์ในระยะยาว การเปิดตัว The Goody ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ แต่เป็นก้าวสำคัญของ SWC ในการสร้าง Pet Care Ecosystem ที่ครอบคลุมการดูแลคุณภาพชีวิตของทั้ง “คนและสัตว์เลี้ยง” อย่างครบวงจร
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ The Goody ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของแบรนด์บน Shopee, Lazada และ TikTok Shop รวมถึงติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Instagram, TikTok, Facebook และ LINE Official ของ The Goody