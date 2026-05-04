กรมสรรพสามิตยัน “นิโคตินถุง” มีแสตมป์ขายได้เสียภาษีสรรพสามิตถูกต้อง

กรมสรรพสามิตยัน ‘นิโคตินถุง’ เป็นสินค้าถูกต้อง ซื้อขายได้ไม่ผิดกฎหมาย เพราะเสียภาษีสรรพสามิตถูกต้อง
แหล่งข่าวกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคดำเนินคดีกล่าวโทษต่อผู้จำหน่ายนิโคตินถุง (Nicotine Pouch) หลังพบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้า เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ยื่นเรื่องให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สั่งห้ามขายจำหน่ายนิโคตินถุง ซึ่งทางกรมสรรพสามิตได้เข้าชี้แจงต่อ สคบ.ว่านิโคตินถุงถือเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต เพราะมีการเสียภาษีสรรพสามิต และผู้ขายได้รับใบอนญาตจำหน่ายจากกรมสรรพสามิต เหมือนกับบุหรี่
“ตอนนี้ นิโคตินถุง เป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย ซื้อขายได้เหมือนกับบุหรี่ ไม่เหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมาย เพราะไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต และกระทรวงพาณิชย์มีประกาศเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้า” แหล่งข่าวกรมสรรพสามิตกล่าว
แหล่งข่าวกรมสรรพสามิตกล่าวว่า นิโคตินถุงถือเป็นนวัตกรรม เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ให้สารนิโคตินแก่ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาในรูปแบบของถุงซองเล็กๆ ที่ใช้วางใต้ริมฝีปากหรือกระพุ้งแก้ม นิโคตินในถุงซองจะถูกปล่อยออกมาและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุในช่องปากโดยไม่ต้องสูบควันบุหรี่หรือเคี้ยวใบยา ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการใช้ เช่น การพกพาขึ้นไปใช้เครื่องบิน ทำให้ไม่ต้องไปแอบสูบบุหรี่แบบเดิมที่มีควัน ทำให้เกิดปัญหาตามมา
นอกจากนี้ ผู้จำหน่ายนิโคตินถุงที่เป็นทั้งโรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และบริษัทบุหรี่ต่างประเทศที่นำนิโคตินถุงเข้ามาจำหน่าย ก็ทำตามตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ควบคุมการขายตาม พ.ร.บ.ควบคุมฯ ยาสูบ ได้แก่
ห้ามขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 27 (2) ซึ่งห้ามจำหน่ายนิโคตินถุงในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 36 วรรค 1 ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก ซึ่งการวางจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้า สามารถกระทำได้หากร้านค้ามีใบอนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่จะต้องไม่แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ประชาชนทั่วไปมองเห็นได้ หากฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท
มาตรา 36 วรรค 2 การแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
“นิโคตินถุงยังเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบภายใต้กฎหมายสรรพสามิตปัจจุบัน ผู้ขายต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเช่นเดียวกับยาสูบอื่น และยังปิดแสตมป์สรรพสามิตยาสูบด้วย” แหล่งข่าวกรมสรรพสามิตกล่าว