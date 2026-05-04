บัตรเดบิต ttb รายล่าสุด แตะจ่ายได้แล้ววันนี้ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ม่วง

บัตรเดบิตธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีทีบี (ttb) สามารถแตะเข้า-ออกระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงได้แล้วเป็นรายที่ 6 พร้อมจัดโปรโมชันคืนเงินเข้าบัญชี 50% สูงสุด 100 บาทตลอดรายการ
วันนี้ (4 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า บัตรเดบิตธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีทีบี (ttb) สามารถแตะเข้า-ออกระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และชำระค่าโดยสารแทนเหรียญโดยสารและบัตรโดยสารได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา นับเป็นธนาคารแห่งที่ 6 ที่เข้าร่วมระบบ EMV Contactless ต่อจากธนาคารกรุงไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
โดยผู้ถือบัตรเดบิต ttb all free และบัตรเดบิต ttb all free Disney ประเภทบัตรแข็ง สามารถแตะเข้า-ออกระบบรถไฟฟ้าได้ โดยต้องมีเงินในบัญชีเพียงพอ ซึ่งระบบจะคิดค่าโดยสารรวมกันแล้วหักเงินในบัญชีที่ผูกกับบัตรตั้งแต่เวลา 02.00 น.ของวันถัดไป อัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาทต่อเที่ยว นอกจากนี้ หลังการเดินทางเที่ยวแรกผ่านไปแล้ว สามารถนำบัตรไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ mangmoomemv.com เพื่อตรวจสอบการเดินทางย้อนหลัง
นอกจากนี้ ธนาคารทหารไทยธนชาต ยังจัดโปรโมชันเดินทางครึ่งราคาด้วยบัตรเดบิต ttb all free รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 50% สูงสุด 50 บาทต่อเดือน และ 100 บาทตลอดรายการ เมื่อแตะจ่าย EMV Contactless ผ่านบัตรเดบิต ttb all free และบัตรเดบิต ttb all free Disney ประเภทบัตรแข็ง ตั้งแต่ 17 บาทขึ้นไปต่อเซลสลิป ที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และสีแดง ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่แอปพลิเคชัน ttb touch ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569