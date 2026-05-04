ดังไกลถึงสิงคโปร์ จ่าอ้วนจับแท็กซี่ "ไม่รับผู้โดยสารก็รับใบสั่งไป"

คลิปตำรวจจับแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารสูงวัย-สายตาไม่ดี กลายเป็นที่โด่งดังในสื่อสิงคโปร์ ทำชาวเน็ตชื่นชม หลังแท็กซี่ปฎิเสธอ้างว่ากลับรถไกล เจอไปสามข้อหาแบบจุกๆ ล่าสุดถูกแขวนเข้ากลุ่มแท็กซี่ ดิ้นจำนวนมาก เจ้าตัวเตรียมลงคลิปจับแท็กซี่สัก 20 คัน
วันนี้ (4 พ.ค.) สำนักข่าวแชนแนล นิวส์ เอเชีย (CNA) สื่อสิงคโปร์ เผยแพร่วีดีโอคลิประบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนายหนึ่งกลายเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์ หลังจากโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นคนขับแท็กซี่รายหนึ่งปฏิเสธผู้โดยสารและฝ่าฝืนกฎจราจรหลายข้อใกล้สนามบินดอนเมืองในกรุงเทพฯ
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตักเตือนคนขับและปรับเงินรวม 1,000 บาท ตามที่ระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มข้อหาที่สามคือการแต่งกายไม่เหมาะสม หลังจากที่คนขับพยายามต่อรองข้อกล่าวหา
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/reel/1426213552876019
วีดีโอคลิปดังกล่าว ทำชาวเน็ตสิงคโปร์แห่ชื่นชมตำรวจนายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เห็นว่ายุติธรรมแล้ว บ้างก็เสนอให้เลื่อนตำแหน่ง เพราะการกวดขันวินัยจราจรเช่นนี้ จะทำให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด และความก้าวหน้าของประเทศไทยจะไม่มีที่สิ้นสุดราวกับบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ บางคนบอกเล่าประสบการณ์แย่ๆ ของแท็กซี่ที่ปฎิเสธผู้โดยสาร
สำหรับวีดีโอคลิปดังกล่าว เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า "จ่าอ้วน บอลิคำไซ" เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบริเวณป้ายหยุดรถประจำทางหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง (ป้ายสะพานลอยคนข้ามไปวัดดอนเมือง) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
จ่าอ้วน ซึ่งมีชื่อจริงว่า จ.ส.ต.ธีร์ ขาบจันทึก สังกัดงานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดี-ทางพิเศษ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร พบเห็นแท็กซี่คันหนึ่งปฎิเสธผู้โดยสาร จึงถามผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 2 คน สายตาไม่ดี ว่าทำไมเขาไม่ไป ผู้โดยสารตอบว่า ที่กลับรถไกล จึงเรียกใบขับขี่โชเฟอร์แท็กซี่ ตั้งข้อหาปฎิเสธผู้โดยสาร และจอดรถในที่ห้ามจอด
โชเฟอร์แท็กซี่อ้างว่า ถ้าข้ามสะพานก็ไปได้ แต่ตำรวจยืนยันว่าไม่เกี่ยว ถามว่าสงสารไหมเขาเดินลำบาก โชเฟอร์อ้างว่า เห็นว่าไม่อยากให้เขาเสียตังค์เยอะ ตำรวจจึงกล่าวว่า โชเฟอร์เลือกผู้โดยสาร จะไปแต่ทางตัวเองไป จึงเปรียบเทียบปรับข้อหาปฎิเสธผู้โดยสาร 500 บาท จอดแช่รอผู้โดยสาร 500 บาท รวม 1,000 บาท
แม้โชเฟอร์จะร้องขอว่า ขอข้อหาเดียว แต่ตำรวจแจ้งว่า 3 ข้อหาไปเลย เพิ่มแต่งกายไม่เรียบร้อยอีก และพบว่ามีใบสั่งค้างชำระ 3 ใบ ใบนี้ใบที่ 4 และสั่งให้ออก ห้ามจอดรอ ไม่รับผู้โดยสารก็รับใบสั่งไป
ล่าสุด เฟซบุ๊ก "จ่าอ้วน บอลิคำไซ" ระบุว่า เนื่องจากจ่าโพสคลิปจับรถจอด มีคนแชร์โพสเข้ากลุ่มแท็กซี่ ปรากฏว่ามีแท็กซี่เข้ามาดิ้นเป็นจำนวนมาก จ่าขอทำโทษตัวเองด้วยการลงคลิปจับรถแท็กซี่รัวๆ สังเวยสัก 20 คัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ"