อิหร่านเผยสหรัฐฯ ตอบกลับข้อเสนอยุติสงครามแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า สหรัฐฯ ได้ตอบกลับข้อเสนอของเตหะรานแล้ว และขณะนี้อิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำตอบดังกล่าว
นายอีสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ของรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.ว่า สหรัฐอเมริกาได้ส่งคำตอบต่อ “ข้อเสนอ 14 ข้อ” ของอิหร่าน โดยผ่านทางปากีสถานและขณะนี้ฝ่ายอิหร่านกำลังตรวจสอบรายละเอียดของคำตอบดังกล่าว
บาเกอีระบุว่า ข้อเสนอ 14 ข้อของอิหร่าน “ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนิวเคลียร์” แต่อย่างใด โดยเน้นไปที่การยุติสงครามในภูมิภาคเป็นหลัก
“แผน 14 ข้อของเรา มุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงคราม และไม่มีประเด็นใดเกี่ยวข้องกับเรื่องนิวเคลียร์” เขากล่าว
เขายังเสริมว่า ขณะนี้ อิหร่านให้ความสำคัญกับรายละเอียดของการยุติความขัดแย้งในภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วย
นอกจากนี้ บาเกอียังกล่าวปฏิเสธว่า “ข้ออ้างเรื่องการกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐฯ นั้น ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของอิหร่าน”