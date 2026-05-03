ArokaGO จับมือหลักสูตร IBMP ธรรมศาสตร์ จัดเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026

บริษัท อโรคา โก จำกัด (ArokaGO) พร้อมความสนับสนุนจากสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (Thai Medical and Wellness Tourism Association: TMWTA) ร่วมกับ หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ หรือ IBMP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026 เวทีประกวดแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้จากรายวิชา BI302 Business Planning มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ธุรกิจจริงจากภาคอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทยสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา BI302 Business Planning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการวางแผนธุรกิจ (Business Planning) ของหลักสูตร IBMP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและที่ปรึกษากลุ่มนักศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน เศรษฐกร และอาจารย์ภัศธรินทร์ สงวนแก้ว
ในรายวิชานี้ บริษัท ArokaGO ได้เข้าร่วมเป็น Case Company เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริง วิเคราะห์โมเดลธุรกิจ โครงสร้างการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางการตลาด และโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ พร้อมนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมฟีเจอร์ใหม่ และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอโรคาโก (www.arokago.com) ภายใต้ข้อจำกัดทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ได้มีการจัด Final Presentation ณ ห้องบรรยาย 201 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อคัดเลือก 9 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ArokaGO เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ และรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างสำคัญของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับโลกธุรกิจจริง นักศึกษาไม่ได้เพียงเรียนรู้แนวคิดด้าน Business Planning ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และออกแบบแผนธุรกิจภายใต้โจทย์จริงขององค์กร
“กิจกรรม Business Plan Challenge ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อโลกธุรกิจยุคใหม่ ทั้งการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การสร้างโมเดลธุรกิจ การคิดเชิงนวัตกรรม การทำงานเป็นทีม และการนำเสนออย่างมืออาชีพ ที่สำคัญคือการได้ทำงานกับ Case Company จริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าการวางแผนธุรกิจต้องตอบโจทย์ทั้งความเป็นไปได้ทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และข้อจำกัดขององค์กรไปพร้อมกัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร กล่าว
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโรคา โก จำกัด กล่าวว่า ArokaGO มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็น Case Company ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ โดยนักศึกษาแต่ละทีมสามารถทำความเข้าใจโจทย์ของแพลตฟอร์มได้อย่างลึกซึ้ง และนำเสนอแผนธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีข้อมูลสนับสนุน และมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปพิจารณาต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแพลตฟอร์มได้จริง
“หลายแผนที่นักศึกษานำเสนอมีความน่าสนใจอย่างมาก ทั้งในด้านการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ การขยายตลาดต่างประเทศ การออกแบบโมเดลรายได้ใหม่ การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการด้าน Medical & Wellness Tourism ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ ArokaGO ในการยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร กล่าว
ภายในงานได้รับเกียรติ มอบรางวัลโดย ดร.ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ซึ่งต่อมาเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 และมีบทบาทสำคัญในระดับประเทศในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภา 2 วาระ ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2554 และ พ.ศ. 2562–2567
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลงานของนักศึกษา ประกอบด้วย นายแพทย์สิริชัย ชัยสุธรรมพร ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม ArokaGO, ดร.คณวัฒน์ อัศวฉัตรโรจน์ Country Manager (UK/UAE), Singha Worldwide International, อาจารย์อุษณีย์ มะลิสุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต, คุณวิทวัส ดลบันดาลโชค Associate Product Owner – FinTech, Agoda Services Thailand และ ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการแข่งขัน AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Terryaki Consulting ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย และแพลตฟอร์ม ArokaGO ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Lucky Charms ได้รับเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม No Plan No Gain ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยทุกทีมได้รับการยกย่องจากความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจจริง การนำเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้ในอนาคต
โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการเรียนรู้จากโจทย์จริง พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้จริงในอุตสาหกรรม
ความร่วมมือระหว่าง ArokaGO และหลักสูตร IBMP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันระบบนิเวศนวัตกรรมของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลเฮลท์ แพลตฟอร์มสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศ
ArokaGO และสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม และขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ทุ่มเท พัฒนาแผนธุรกิจ และนำเสนอผลงานอย่างเต็มศักยภาพ เวทีครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแข่งขันด้าน Business Planning แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสโจทย์จริง คิดจริง วิเคราะห์จริง และสร้างข้อเสนอเชิงธุรกิจที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต