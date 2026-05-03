xs
xsm
sm
md
lg

ArokaGO จับมือหลักสูตร IBMP ธรรมศาสตร์ จัดเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท อโรคา โก จำกัด (ArokaGO) พร้อมความสนับสนุนจากสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (Thai Medical and Wellness Tourism Association: TMWTA) ร่วมกับ หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ หรือ IBMP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026 เวทีประกวดแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้จากรายวิชา BI302 Business Planning มาประยุกต์ใช้กับโจทย์ธุรกิจจริงจากภาคอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทยสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา BI302 Business Planning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการวางแผนธุรกิจ (Business Planning) ของหลักสูตร IBMP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและที่ปรึกษากลุ่มนักศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน เศรษฐกร และอาจารย์ภัศธรินทร์ สงวนแก้ว

ในรายวิชานี้ บริษัท ArokaGO ได้เข้าร่วมเป็น Case Company เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนธุรกิจจากสถานการณ์จริง วิเคราะห์โมเดลธุรกิจ โครงสร้างการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมทางการตลาด และโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ พร้อมนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมฟีเจอร์ใหม่ และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอโรคาโก (www.arokago.com) ภายใต้ข้อจำกัดทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ได้มีการจัด Final Presentation ณ ห้องบรรยาย 201 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อคัดเลือก 9 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ArokaGO เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ และรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างสำคัญของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับโลกธุรกิจจริง นักศึกษาไม่ได้เพียงเรียนรู้แนวคิดด้าน Business Planning ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และออกแบบแผนธุรกิจภายใต้โจทย์จริงขององค์กร
“กิจกรรม Business Plan Challenge ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อโลกธุรกิจยุคใหม่ ทั้งการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การสร้างโมเดลธุรกิจ การคิดเชิงนวัตกรรม การทำงานเป็นทีม และการนำเสนออย่างมืออาชีพ ที่สำคัญคือการได้ทำงานกับ Case Company จริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าการวางแผนธุรกิจต้องตอบโจทย์ทั้งความเป็นไปได้ทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า และข้อจำกัดขององค์กรไปพร้อมกัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร กล่าว


ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโรคา โก จำกัด กล่าวว่า ArokaGO มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็น Case Company ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ โดยนักศึกษาแต่ละทีมสามารถทำความเข้าใจโจทย์ของแพลตฟอร์มได้อย่างลึกซึ้ง และนำเสนอแผนธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีข้อมูลสนับสนุน และมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปพิจารณาต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแพลตฟอร์มได้จริง

“หลายแผนที่นักศึกษานำเสนอมีความน่าสนใจอย่างมาก ทั้งในด้านการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ การขยายตลาดต่างประเทศ การออกแบบโมเดลรายได้ใหม่ การใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการด้าน Medical & Wellness Tourism ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ ArokaGO ในการยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลบุตร กล่าว

ภายในงานได้รับเกียรติ มอบรางวัลโดย ดร.ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ซึ่งต่อมาเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 และมีบทบาทสำคัญในระดับประเทศในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภา 2 วาระ ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2554 และ พ.ศ. 2562–2567

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลงานของนักศึกษา ประกอบด้วย นายแพทย์สิริชัย ชัยสุธรรมพร ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม ArokaGO, ดร.คณวัฒน์ อัศวฉัตรโรจน์ Country Manager (UK/UAE), Singha Worldwide International, อาจารย์อุษณีย์ มะลิสุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต, คุณวิทวัส ดลบันดาลโชค Associate Product Owner – FinTech, Agoda Services Thailand และ ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขัน AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Terryaki Consulting ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย และแพลตฟอร์ม ArokaGO ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Lucky Charms ได้รับเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม No Plan No Gain ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยทุกทีมได้รับการยกย่องจากความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจจริง การนำเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้ในอนาคต

โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการเรียนรู้จากโจทย์จริง พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้จริงในอุตสาหกรรม

ความร่วมมือระหว่าง ArokaGO และหลักสูตร IBMP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันระบบนิเวศนวัตกรรมของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลเฮลท์ แพลตฟอร์มสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศ

ArokaGO และสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม และขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ทุ่มเท พัฒนาแผนธุรกิจ และนำเสนอผลงานอย่างเต็มศักยภาพ เวทีครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแข่งขันด้าน Business Planning แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสโจทย์จริง คิดจริง วิเคราะห์จริง และสร้างข้อเสนอเชิงธุรกิจที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต











ArokaGO จับมือหลักสูตร IBMP ธรรมศาสตร์ จัดเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026
ArokaGO จับมือหลักสูตร IBMP ธรรมศาสตร์ จัดเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026
ArokaGO จับมือหลักสูตร IBMP ธรรมศาสตร์ จัดเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026
ArokaGO จับมือหลักสูตร IBMP ธรรมศาสตร์ จัดเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026
ArokaGO จับมือหลักสูตร IBMP ธรรมศาสตร์ จัดเวที AROKAGO INNOVATION BUSINESS GROWTH CHALLENGE 2026
+2