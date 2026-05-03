เอ็นดู! ครูสาวสปิริตแรง สวมชุดเจ้าสาวเซ็นเอกสารพัสดุกลางงานแต่ง ลั่น “ขอแต่งงานแป๊บนึงพี่” (ชมคลิป)

ไวรัลเรียกรอยยิ้มบน เมื่อคลิปงานแต่งสุดพีคถูกแชร์สนั่น หลังเจ้าสาวอาชีพครูต้อง “พักพิธีวิวาห์ชั่วคราว” เพื่อเซ็นเอกสารพัสดุกลางงาน พร้อมประโยคสุดพีค “หนูขอแต่งงานแป๊บนึงพี่!” ทำเอาชาวเน็ตทั้งเอ็นดูทั้งขำ แห่ยกให้เป็นภาพจริงของชีวิตครู งานเอกสารไม่มีวันหยุด แม้วันสำคัญที่สุดในชีวิตก็ตาม
วันนี้ (3 พ.ค.) กลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มบนโลกโซเชียลฯ เมื่อผู้ใช้ TikTok “aum_thanya1” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสุดพีคในงานแต่งงานของตนเอง พร้อมแคปชันชวนขำว่า "เมื่อครูแต่งงาน" ในคลิปปรากฏภาพเจ้าสาวแสนสวยในชุดวิวาห์สีขาวสว่างตา กำลังก้มหน้าก้มตาเซ็นเอกสารอย่างขะมักเขม้นบนโต๊ะจัดเลี้ยง
โดยมีข้อความในคลิประบุเหตุการณ์ว่า "เมื่อครูแต่งงาน แต่เจ้าหน้าที่พัสดุต้องการลายเซ็น" ทำเอาเจ้าสาวถึงกับต้องเอ่ยปากปนขำกับคนรอบข้างว่า "พี่ หนูขอแต่งงานแป๊บนึงพี่!"
ทั้งนี้ ประเด็นเด็ดที่ชาวเน็ตพูดถึง คือสปิริตความเป็นครู แม้จะเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิต แต่เมื่อมีภารกิจด่วนเรื่องงานพัสดุเข้ามา เจ้าสาวก็ไม่ปฏิเสธ รีบจัดการเคลียร์เอกสารให้จบตรงนั้น โดยมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นใจและขำขันในเวลาเดียวกัน โดยบอกว่านี่คือ "ชีวิตครูที่แท้จริง" งานเอกสารและพัสดุนั้นไม่เคยปรานีใคร ไม่เว้นแม้แต่เจ้าสาวในวันแต่งงาน ซึ่งคลิปมียอดวิวพุ่งกระฉูด ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมียอดกดหัวใจสูงถึง 9.4 หมื่นครั้ง และมีการแชร์ต่อมากกว่า 6,000 ครั้ง ภายในเวลาไม่นาน ต้องบอกว่างานนี้เรียกได้ว่าได้ทั้งความสุขในชีวิตคู่และได้งานที่เสร็จสิ้นไปพร้อมๆ กัน สมกับเป็นคุณครูยุคใหม่ที่จัดการได้ทุกสถานการณ์จริง
