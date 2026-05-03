เตือนภัยร้านค้า! 2 วัยรุ่นต่างชาติอ้างของปลอมขอคืนเงินไม่ได้ ก่อนฉวยโอกาสหยิบเบียร์หนี

แฉพฤติกรรมวัยรุ่นต่างชาติ 2 ราย ทำทีซื้อของก่อนย้อนกลับมาขอคืนเงิน อ้างเป็นของปลอม ทั้งที่ร้านยืนยันขายของแท้มีแสตมป์ถูกต้อง พอถูกปฏิเสธกลับพลิกเกม หยิบเบียร์ 2 กระป๋องออกจากร้านแทน ทิ้งพนักงานเยาวชนตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
วันนี้ (3 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลฯ หลังเพจ "เจ๊ม้อย v+" เผยแพร่เหตุการณ์เตือนภัยผู้ประกอบการ โดยระบุว่ามีวัยรุ่นชาวต่างชาติ 2 คน เข้ามาซื้อของในร้านแห่งหนึ่ง แต่หลังจากนั้นไม่นานกลับนำสินค้ามาขอคืนเงิน โดยอ้างว่าเป็น สินค้าของปลอม และทางร้านยืนยันความบริสุทธิ์ โดยร้านยืนยันว่าขายแต่ของแท้แน่นอน เนื่องจากสินค้ามีแสตมป์ภาษีอากรถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ต่อมาพนักงานในร้านได้แจ้งกับชาวต่างชาติทั้งสองว่าไม่สามารถรับคืนสินค้าและคืนเงินให้ได้ ซึ่งเมื่อขอคืนเงินไม่ได้ วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวจึงหันไปหยิบเบียร์จากตู้แช่จำนวน 2 กระป๋อง พร้อมบอกว่า งั้นเอาเบียร์ไปแทน
โดน พนักงานที่ดูแลร้านในขณะนั้นยังเป็นเยาวชน และไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย หรือมีปัญหากระทบกระทั่ง จึงตัดสินใจปล่อยให้ทั้งคู่หยิบเบียร์ไป
ทั้งนี้ เจ้าของร้านฝากเตือนนักท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ เกาะพะงัน โดยเจ้าของร้านตัดสินใจนำเรื่องราวและคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนภัยแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ให้ระมัดระวังพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่อาจมาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้