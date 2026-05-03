ระทึก! เฮลิคอปเตอร์ตกหลังปั๊ม ปตท. ใกล้ศูนย์ซ่อม BTS สุขุมวิท เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ (ชมคลิป)

เกิดเหตุระทึกกลางกรุง เมื่อมีเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดตกบริเวณหลังปั๊มน้ำมัน ปตท. ใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุง BTS ถนนสุขุมวิท เปลวเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่ง ขณะเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่ค้นหาผู้รอดชีวิตและหาสาเหตุ ยังไม่ยืนยันจำนวนผู้โดยสารหรือผู้บาดเจ็บ
วันนี้ (3 พ.ค.) มีรายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้น โดยทางเพจ “Fire & Rescue Thailand” ได้รับแจ้งเหตุเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัด ตกบริเวณด้านหลังสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานีศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS บนถนนสุขุมวิท ในเวลาประมาณ 09.10 น. บริเวณหลังปั๊มน้ำมัน ปตท. ใกล้สถานีศูนย์ซ่อม BTS ถนนสุขุมวิท โดยพบว่าคลิปวีดีโอสามารถบันทึกภาพกลุ่มควันและเพลิงไหม้บริเวณซากอากาศยานในพื้นที่รก ซึ่งอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตและหาสาเหตุของการตกในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันจำนวนผู้โดยสารหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอากาศยานของหน่วยงานใด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
