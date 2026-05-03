แบรนด์เวย์ดังฟ้องเพจกูรู ขึ้นกระปุกผลิตภัณฑ์ กล่าวหาโปรตีนตกฉลาก

เจ้าของผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนชื่อดังจ่อฟ้องเพจกูรูดัง ทำคลิปแฉโปรตีนตกฉลากแล้วเอากระปุกเวย์ดังอยู่ในภาพปก ทำคนดูเข้าใจผิด แบรนด์เสียหายหนัก แถมเจ้าของเพจยังขอโทษไม่จริงใจอีก
วันนี้ (3 พ.ค.) เกิดวิวาทะในวงการอาหารเสริม เมื่อเพจที่ชื่อว่า “GURUCHECK เช็ค กับ กูรู“ ทำคลิปหัวข้อ “โปรตีนตกฉลากอีกแล้ว“ ปรากฎว่ามีกระปุกผลิตภัณฑ์โปรตีนแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่ง ทำให้เจ้าของแบรนด์เวย์โปรตีนยี่ห้อฟิตเวย์ อย่างแดนนี่ ดนุพล ชิลลี่ หนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ประกาศว่า “ไม่ทำคลิปชี้แจงขอโทษภายในสามชั่วโมง ผมฟ้องครับ Gurucheck คุณได้ view และ engage บนความเสียหายของ Fitwhey
GURUCheck ครับ การพาดหัวของ Post คุณกับการขึ้นภาพโปรตีนของ Fitwhey ทำให้คนเข้าใจผิดว่า "Fitwhey โปรตีนตกฉลาก" ซึ่งไม่เป็นความจริง
การทำ content bait แบบนี้ทำให้ Fitwhey เกิดความเสียหาย มีลูกค้าหลายท่านเข้าใจผิดว่าโปรตีน Fitwhey ตกฉลาก ผมขอให้คุณ GuruCheck ออกมาขอโทษ Fitwhey ต่อสาธารณะ และชี้แจงกับผู้ติดตามท่านทุกคนว่า Gurucheck ไม่มีผลตรวจของ Fitwhey เพียงแต่ใช้ภาพสินค้า Fitwhey เป็น Background ใน Vdo clip เพื่อ “.......” (ใส่เหตุผลของคุณ ผมไม่ทราบว่าคุณใส่เพราะอะไรครับ) โดยให้ทำคลิปดังกล่าว “ภายในเวลา” สามชั่วโมง นับจากเวลาที่ผม Post ไม่เช่นนั้นแล้วผมจะดำเนินการทางกฏหมาย เรียกร้องค่าเสียหายจากทาง Gurucheck ครับ”
พร้อมกันนี้ แดนนี่ยังแจ้งถึงลูกค้า FItwhey ทุกคนว่าความจริงแล้ว Fitwhey โปรตีนทะลุฉลาก ไม่มีตก ลูกค้าสามารถดูผล lab ทั้งหมด "400 ผล lab" ได้ FITWHEY เจ้าเดียวนมีผล Lab โปรตีนมากกว่าเจ้าอื่นในประเทศรวมกัน และเป็นเจ้าแรกที่มีผล Lab ย้อนไปตั้งแต่ 13 ปีที่แล้ว
แม้ภายหลัง เพจ “GURUCHECK เช็ค กับ กูรู“ จะลงคลิปชี้แจง ขอโทษทางแบรนด์ที่ทำให้คนเข้าใจผิด ความจริงตนทำคลิปนี้มีเจตนาเตือนคนที่กำลังกินโปรตีนตกฉลาก อ้างว่าส่งตรวจหลายยี่ห้อ แต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่พบว่าโปรตีนตกฉลาก เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการทำคลิปเพื่อเตือนให้เช็กผลแล็บก่อนที่จะกิน ส่วนโปรตีนในภาพปกเป็นเท้าความคลิปที่แล้วที่ส่งตรวจ แล้วคนดูกำลังรอผล
ถึงกระนั้น นายแดนนี่ก็กล่าวว่า “ผมจะฟ้องคุณหม่อง GuruCheck เป็นจำเลยร่วมกับนิติบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ GuruCheck เรียกค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15 ต่อปี เพราะในคลิปนี้คุณหม่องไม่ได้ตั้งใจขอโทษทาง Fitwhey จริงๆ และไม่ยอมรับตรงๆให้ "ชัดแจ้ง" ว่า ที่เอายี่ห้อ Fitwhey ขึ้น เพือเป็นการ bait เรียก engage ครับ, หากในคลิปคุณหม่องยอมรับตรงๆ ผมจะจบ แต่ในเมื่อคุณหม่องเลือกที่จะพูดแบบครึ่งๆกลางๆ ผมก็จำต้องดำเนินคดีเพื่อปกป้อง Fitwhey ครับ
อีกประเด็น ในฐานะที่คุณหม่องวางตัวเองเป็น "Guru" ผมขอให้คุณหม่องชี้แจงว่า ที่รีวิวโปรตีนของ Wink white ในวันที่ 27-06-25 ในเวปของคุณหม่อเอง, "ณ ขณะนั้น" คุณหม่องมีพยานหลักฐานใด "ทางวิทยาศาสตร์" ที่น่าเชื่อได้ว่า Wink White เป็นโปรตีนที่บริสุทธิ์ ปราศจากน้ำตาลและไขมัน (ตามคำที่คุณหม่องเขียนไว้หน้า website) และคุณหม่องเองเคย "รับเงิน" จากทาง Wink white หรือไม่ครับ
หากคุณหม่องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือจริง ทำไมเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Wink White ถูกกล่าวหาเป็นวงกว้างว่าโปรตีนตกฉลาก คุณหม่องจึงไม่นำหลักฐานที่มีเมื่อ 27-06-25 ออกมาชี้แจงครับ ให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ตามผลตรวจที่คุณหม่อง "ส่งตรวจ" ว่าตอนที่คุณหม่องส่งตรวจ Wink white เป็นโปรตีนบริสุทธิ์ ปราศจากน้ำตาลและไขมัน ส่วนประเด็นว่าคุณฝ้ายทำไมไปตรวจแล้วผลเป็นแบบนั้นก็แยกเป็นอีกประเด็นนึงไป ไม่เกี่ยวกัน เพราะการเป็น Guru ไม่ต้องทำตามกระแส แต่ต้องทำตาม “หลักวิชา”
DANNY - #เพราะฟิตเวย์แม่งโคตรเถื่อน
ปล. ทางด้านข้อกฏหมายของการเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้น ศาลจะพิจารณา จาก "ความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์" นะครับ แม้นทำคลิปออกมาชี้แจงก็บรรเทาได้เพียงส่วนนึง แต่หากวิญญูชนทั่วไปดูแล้วรู้สึกว่า คุณหม่องไม่ได้ขอโทษจากใจ แต่เพราะกระแสกดดัน ศาลท่านก็อาจจะมองว่าคุณหม่องไม่ได้รู้สึกผิดกับการกระทำนะครับ สามารถอ่าน ปพพ 420, 438 ดูได้ครับ
ปล.2 link รีวิว wink white จากเวปคุณหม่อง https://gurucheck.co.th/public/article_detail/review-whey-protein/856
ปล.3 ในฐานะที่ผมเป็นตัวความ ผมจะใช้สิทธิ์ตามปวิพ #ขึ้นถามค้าน คุณหม่องด้วยตัวผมเองครับ”