เฮลิคอปเตอร์ตกสมุทรปราการ ใกล้ศูนย์ซ่อม BTS สุขุมวิท บาดเจ็บหลายราย

เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกหลังปั๊ม ปตท. ใกล้ศูนย์ซ่อม BTS ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ พบผู้บาดเจ็บหลายราย กู้ชีพ-กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือ ตรวจสอบสังกัดและสาเหตุการตก
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 3 พ.ค. 2569 ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุได้รับรายงานมีเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดตกบริเวณด้านหลังปั๊ม ปตท. ใกล้สถานีศูนย์ซ่อม BTS ถนนสุขุมวิท พื้นที่ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เบื้องต้นพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนและอาการได้แน่ชัด
เจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและรถพยาบาลได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด รวมถึงเร่งตรวจสอบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นของหน่วยงานใด และสาเหตุของการตกในครั้งนี้
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป