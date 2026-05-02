"กรมประมงแจงดราม่าแอปฯ 9 ล้าน ถ่าย 'ปลานิล' เป็น 'ปลาคาร์ฟ' ชี้ยังเป็นแค่ระบบต้นแบบ นำร่อง 50 ชนิด"

กรมประมงออกโรงแจงดราม่าแอปพลิเคชัน "Thailand FishAI" งบ 9 ล้านบาท หลังชาวเน็ตจวกยับระบบ AI โป๊ะแตกสแกน "ปลานิล" เป็น "ปลาคาร์ฟ" ยอมรับยังเป็นเพียงระบบต้นแบบที่จำแนกปลาได้นำร่องแค่ 50 ชนิด วอนประชาชนเข้าใจ พร้อมแนะใช้ฟังก์ชันส่งภาพให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแทน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฐานข้อมูลให้แม่นยำขึ้น
จากกรณีที่กรมประมงเดินหน้ายกระดับการทำงานสู่ยุคดิจิทัล โดยเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Thailand FishAI" ซึ่งชูจุดเด่นในการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยจำแนกชนิดปลาจากภาพถ่ายบนสมาร์ทโฟน พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำกว่า 2,000 ชนิด หวังขับเคลื่อนการประมงไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ควบคู่ไปกับการจับมือสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ (DRAT) นำโดรนมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคสนามนั้น
ต่อมาได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ทดลองใช้งานจริงแล้วพบว่าระบบประมวลผลผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด เช่น ถ่ายภาพ "ปลานิล" แต่ระบบ AI กลับแจ้งผลว่าเป็น "ปลาคาร์ฟ" นอกจากนี้ยังมีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้งบประมาณในการจัดทำสูงถึงกว่า 9 ล้านบาท จนทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของระบบ
ล่าสุด วันนี้ (2 พ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "ประชาสัมพันธ์ กรมประมง" ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า แอปพลิเคชัน Thailand FishAI ในเวอร์ชันปัจจุบัน ยังเป็นเพียง "ระบบต้นแบบ" ที่ใช้เวลาพัฒนาเพียง 1 ปี ฟังก์ชัน AI จึงสามารถจำแนกชนิดปลาแบบนำร่องได้เพียง 50 ชนิดเท่านั้น (อาทิ กลุ่มปลาน้ำจืดวงศ์ปลาตะเพียน ปลาหายาก ปลาสวยงาม และปลาเศรษฐกิจบางชนิด) เนื่องจากระบบ AI จำเป็นต้องใช้ภาพถ่ายจำนวนมหาศาลในการฝึกสอนให้ระบบจดจำลักษณะของปลาแต่ละชนิด ซึ่งทางกรมประมงกำลังเร่งพัฒนาและเติมข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรมประมงได้แนะนำทางออกเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานว่า สามารถเปลี่ยนไปใช้ฟังก์ชัน "Library" เพื่อสืบค้นข้อมูลสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำที่มีมากกว่า 2,000 ชนิดแทนได้ หรือหากพบปลาที่ไม่รู้จัก สามารถใช้ฟังก์ชัน "สำรวจ" เพื่อส่งภาพปลาดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญของกรมประมงช่วยจำแนกโดยตรง ซึ่งภาพเหล่านี้จะกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการสอน AI ต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กรมประมงระบุว่าพร้อมน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อติชม หากประชาชนพบปัญหาการใช้งาน หรือระบบ AI ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน สามารถแจ้งเรื่องและให้ข้อเสนอแนะได้ผ่านเมนู "สำรวจ" ในแอปพลิเคชัน หรือผ่านทาง Line Open Chat กลุ่ม "Thailand Fish AI" เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป