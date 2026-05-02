“ทั่นทรัมป์” ลั่น! ใครบอกสหรัฐฯ ไม่ชนะอิหร่าน เป็นพวกทรยศชาติ ปล่อยมุก คิวต่อไปยึดติวบา

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าตนมองว่าการที่มีคนบอกว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ “ชนะ” ในสงครามกับอิหร่านนั้น เป็นเรื่องที่ “เข้าข่ายทรยศต่อชาติ” แม้ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งแจ้งต่อสภาคองเกรสว่าการสู้รบได้ยุติลงแล้ว
“เรามีพวกฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงออกมาพูดว่า ‘เราไม่ได้ชนะ เราไม่ได้ชนะ’ ทั้งที่พวกเขา (อิหร่าน) แทบไม่มีกองทัพเหลือแล้ว มันน่าเหลือเชื่อจริง ๆ และผมเชื่อว่ามันเข้าข่ายทรยศนะ เข้าใจไหม ถ้าจะพูดกันตรง ๆ มันคือการทรยศ” ทรัมป์กล่าวระหว่างปราศรัยที่รัฐฟลอริดา เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. ซึ่งตรงกับเช้าวันเสาร์ตามเวลาในไทย
เมื่อกล่าวถึงปฏิบัติการทางทหารอย่างรวดเร็วในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมกราคม ซึ่งเขาเรียกว่า “หนึ่งในการเคลื่อนไหวทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์” ทรัมป์ระบุว่า เขายังไม่อยากพูดเร็วเกินไปเกี่ยวกับชัยชนะในอิหร่าน
“เราทำได้ดีพอ ๆ กันในอิหร่าน แต่ผมไม่ชอบพูดถึงมันจนกว่างานจะเสร็จ” ทรัมป์กล่าว โดยไม่ได้กล่าวถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของทั้งสองกรณี
ทรัมป์ย้ำหลายครั้งว่าสหรัฐฯ ได้ทำลายกองทัพเรือของอิหร่าน และชื่นชม “ความอัจฉริยะ” ของการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่อเรือที่เข้า-ออกท่าเรืออิหร่าน อย่างไรก็ตาม อิหร่านยังคงมีอิทธิพลเหนือช่องแคบฮอร์มุซ
ปล่อยมุก สหรัฐฯ อาจ “ยึดคิวบา” หลังสงครามอิหร่าน
ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวติดตลกถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะ “เข้ายึดครอง” คิวบาโดยทันที โดยบอกว่ากองกำลังทหารอาจเคลื่อนพลไปยังประเทศดังกล่าวระหว่างทางกลับจากสงครามกับอิหร่าน
“และเขามาจากสถานที่ที่เรียกว่าคิวบา ซึ่งเราจะเข้ายึดครองเกือบจะทันที” ทรัมป์กล่าว ขณะชี้ไปยังเพื่อนของเขาในฝูงชน
เขายังบอกว่า การดำเนินการใด ๆ ต่อคิวบาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากปฏิบัติการในตะวันออกกลางเสร็จสิ้น
“เราจะทำให้จบทีละอย่างก่อน ผมชอบทำงานให้เสร็จ” ทรัมป์กล่าวถึงสงครามกับอิหร่าน
“ระหว่างทางกลับจากอิหร่าน เราอาจส่งเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของเรา อย่าง USS Abraham Lincoln ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก เข้าไปจอดห่างชายฝั่งประมาณ 100 หลา แล้วพวกเขาก็จะพูดว่า ‘ขอบคุณมาก เรายอมแพ้’” เขากล่าวถึงผู้นำคิวบา
ขณะพูดเรื่องนี้ ทรัมป์มีท่าทีเหมือนยิ้มมุมปาก และผู้ฟังก็หัวเราะ โดยคำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเขาเพิ่งลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารในวันเดียวกัน เพื่อขยายมาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลคิวบาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง